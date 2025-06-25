جوجل تُعيد تصميم تطبيق الهاتف في أندرويد بواجهة جديدة

كشفت جوجل عن تحديثٍ جديد لتطبيق الهاتف الخاص بها “Phone by Google“، يتضمن تصميمًا أكثر حيوية اعتمادًا على لغة التصميم الجديدة “Material 3 Expressive“.

ويهدف التصميم الجديد إلى تسهيل عملية الوصول إلى جهات الاتصال وسجل المكالمات، مع تحسين تجربة الرد على المكالمات أو رفضها.

وتُختبر حاليًا الواجهة الجديدة على نطاق محدود لمستخدمي النسخة التجريبية العامة من التطبيق، على أن توسِّع جوجل لاحقًا نطاق الطرح بنحو تدريجي.

ويشمل التحديث تغييرات في شريط التنقل السفلي، إذ استغنت جوجل عن علامات التبويب التقليدية مثل “المفضلة”، و”الأخيرة”، و”جهات الاتصال”، و”البريد الصوتي”، لتحل محلها 3 خيارات فقط هي: “الرئيسية”، و”لوحة المفاتيح”، و”البريد الصوتي”.

وتعرض علامة “الرئيسية” جهات الاتصال المفضلة ضمن فقاعات في أعلى الشاشة، يليها سجلّ المكالمات الذي يُظهر كل مكالمة كعنصر مستقل، حتى لو كانت متكررة من الشخص نفسه.

ومن التحديثات اللافتة اختبار جوجل إيماءة جديدة للرد على المكالمات أو رفضها عبر السحب الأفقي، استنادًا إلى تعليقات المستخدمين، وذلك بهدف تقليل الأخطاء غير المقصودة في أثناء إخراج الهاتف من الجيب.

وتتضمن الواجهة أيضًا لمسات بصرية مرحة، مثل إطار دائري غير منتظم يُظهر جهة الاتصال في أثناء المكالمات الواردة.

يُذكر أن جوجل أطلقت نظام أندرويد 16 في وقتٍ سابق من هذا الشهر دون إدراج التصميم الجديد ضمنه، مشيرةً إلى أنه سيبدأ بالوصول في سبتمبر المقبل، لكن لا معلومات بشأن موعد إطلاق التطبيق بتصميمه الجديد.