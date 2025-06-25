إريكسون: 90% من اشتراكات الهاتف المحمول في دول الخليج ستكون “5G” بحلول 2030

كشف تقرير جديد صادر عن شركة إريكسون، عن تطورات مهمة في قطاع الاتصالات العالمي، مع التركيز بنحو خاص على تنامي دور تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) والجيل الخامس (5G) في رسم ملامح المستقبل الرقمي خاصة في المناطق التي تواجه تحديات في البنية التحتية السلكية.

ويقدم التقرير رؤى فريدة حول الأداء والتوجهات المستقبلية للشبكات، مع إبراز مكانة دول الخليج كمنطقة رائدة في هذا التحول.

تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA).. محرك رئيسي للاتصال:

يؤكد تقرير (Ericsson Mobility) لشهر يونيو 2025، أن تقنية النفاذ اللاسلكي الثابت (FWA) تواصل جذب اهتمام مزودي خدمات الاتصالات حول العالم، وتبرز أهمية هذه التقنية بفضل قدرتها على توفير خطط تعريفة مرنة تعتمد على السرعة، ومدعومة بإمكانات الجيل الخامس المتطورة.

ومن المتوقع أن تمثل تقنية (FWA) أكثر من 35% من اتصالات النطاق العريض الثابت الجديدة عالميًا بحلول 2030، مع وصول عدد الاشتراكات إلى 350 مليون اشتراك.

وتُعدّ شبكات (الجيل الخامس FWA) عاملاً رئيسيًا في توسيع نطاق الاتصال، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبة في تنفيذ البنية التحتية السلكية التقليدية.

النمو المتسارع لشبكات الجيل الخامس عالميًا:

كشف تقرير إريكسون أن اشتراكات الجيل الخامس عالميًا ستصل إلى 2.9 مليار بنهاية عام 2025، لتشكل نحو ثلث إجمالي اشتراكات الهاتف المحمول، وسيستمر النمو ليصل إلى 6.3 مليارات اشتراك بحلول عام 2030.

كما أظهر التقرير أن شبكات الجيل الخامس استحوذت على نسبة تبلغ 35% من حركة الاتصالات المتنقلة العالمية بنهاية 2024، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية العقد.

تحول جذري في قطاع الاتصالات في دول الخليج:

يشهد قطاع الاتصالات في دول الخليج تحولًا جذريًا، إذ ينتقل مزودو الخدمات من كونهم شركات اتصالات تقليدية إلى مزودي خدمات رقمية متكاملة، ويأتي هذا التحول مدفوعًا بعدة عوامل، تشمل:

الانتشار الواسع لشبكات الجيل الخامس (5G).

اعتماد التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والحلول الطرفية (edge solutions).

اعتماد تشريح الشبكات (Network slicing)، هو مفهوم أساسي في تقنية الجيل الخامس (5G) وما بعدها، يسمح لمشغلي الشبكات بتقسيم شبكة مادية واحدة إلى عدة شرائح أو شبكات افتراضية مستقلة، لتعمل كل شريحة من هذه الشرائح كشبكة منفصلة تمامًا ومصممة لتلبية متطلبات محددة لتطبيق أو خدمة معينة، ومن المتوقع أن يكون له دورًا كبيرًا في تقديم خدمات مخصصة ومرنة تستجيب لمتطلبات الأداء العالية.

وتُشير التوقعات إلى نمو ملحوظ في اشتراكات الهاتف المحمول بدول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل سنوي قدره 3% بين عامي 2024 و 2030، لتصل إلى 95 مليون اشتراك، ولكن الأهم في هذا النمو هو الهيمنة المتوقعة لتقنية الجيل الخامس (5G)، إذ يُتوقع أن تمثل اشتراكات الجيل الخامس 90% من إجمالي الاشتراكات، لتبلغ 86 مليون اشتراك بحلول عام 2030.

ويأتي هذا النمو نتيجة لطلب حلول النطاق العريض العالية السرعة المتزايد، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى ربط المناطق غير المخدومة وتعزيز طموحات المدن الذكية في المنطقة.

الابتكار وزيادة الإيرادات:

سلط تقرير إريكسون الضوء على الإمكانات المتقدمة لشبكات الجيل الخامس المستقل (5G Standalone)، والجيل الخامس المتقدم (5G Advanced) في تمكين مزودي خدمات الاتصالات من تحقيق إيرادات جديدة قائمة على تقديم القيمة، بدلًا من الاعتماد فقط على حجم البيانات.

ويعرض التقرير كيف يبتكر مزودو الخدمات عروض اتصال متميزة تلبي احتياجات المستهلكين، والمؤسسات، والجهات الحكومية، وتشمل حالات الاستخدام هذه مجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب قدرات متطورة من الشبكة، ومنها:

إنتاج الفيديو والبث : لتقديم محتوى عالي الجودة بسلاسة.

: لتقديم محتوى عالي الجودة بسلاسة. أنظمة نقاط البيع : لضمان اتصالات موثوقة وسريعة للمعاملات التجارية.

: لضمان اتصالات موثوقة وسريعة للمعاملات التجارية. الفعاليات والألعاب : لتوفير تجارب غامرة تتطلب زمن استجابة منخفض للغاية وسعة كبيرة.

: لتوفير تجارب غامرة تتطلب زمن استجابة منخفض للغاية وسعة كبيرة. الوصول اللاسلكي الثابت (FWA) : لتوفير نطاق عريض عالي السرعة للمنازل والشركات.

: لتوفير نطاق عريض عالي السرعة للمنازل والشركات. الشبكات الخاصة الافتراضية (VPNs) : لتوفير حلول اتصال آمنة وموثوقة للمؤسسات.

: لتوفير حلول اتصال آمنة وموثوقة للمؤسسات. حلول رفع إنتاجية المؤسسات: لدعم العمليات التشغيلية وتطبيقات الأعمال الحرجة.

وتُشكل هذه الحالات المتنوعة دليلًا على كيفية تحول نماذج الأعمال لمزودي الاتصالات نحو تقديم خدمات متخصصة وذات قيمة مضافة، مستفيدين من القدرات الفريدة لتقنيات الجيل الخامس المتطورة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير إريكسون (Ericsson Mobility)، الذي يستند إلى رؤى فريدة من نوعها من شركة إريكسون وشركائها، يُعدّ مرجعًا رئيسيًا في صناعة الاتصالات لبيانات الشبكة وأدائها والإحصاءات والتوقعات ذات الصلة منذ إطلاقه في عام 2011.