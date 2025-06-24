لينوفو تكشف عن الحاسوب المحمول Chromebook Plus 14 ببطارية تدوم 17 ساعة

أعلنت شركة لينوفو، بالتعاون مع جوجل، إطلاق الحاسوب المحمول الجديد Chromebook Plus 14 الجديد، الذي يُعد أول خطوة جادة نحو اعتماد معالجات ARM في هذا النوع من الأجهزة.

ويأتي الجهاز بمعالج MediaTek Kompanio Ultra 910 مدعومًا بوحدة معالجة عصبية (NPU) قادرة على تنفيذ ما يصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، إلى جانب وعود ببطارية تدوم حتى 17 ساعة من الاستخدام المتواصل.

ويُعد هذا التحول إلى معمارية ARM محاولة لتحسين الأداء واستهلاك الطاقة مقارنة بالحواسيب المعتمدة على معالجات إنتل التي عانت دومًا ضعفًا ملحوظًا في عمر البطارية.

ويحمل الجهاز تصميمًا أنيقًا يُشبه إلى حد بعيد أجهزة ماك بوك برو، ويزن نحو 1.17 كيلوجرام فقط. ويتميز الجهاز بشاشة OLED قياسها 14 إنشًا وبدقة قدرها 1920×1200 بكسلًا، مع إمكانية دعم اللمس في بعض الإصدارات، كما يتوفر بخيارين للذاكرة العشوائية، 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.

ويُعد هذا الجهاز أول كروم بوك يدعم نظام صوت Dolby Atmos عبر أربعة مكبرات صوت، منها مكبران سفليان لتقديم تجربة صوتية أفضل، كما زُوّد الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل، وقارئ بصمة لتسجيل الدخول الآمن.

ويتضمن Chromebook Plus 14 العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل، منها مزايا حصرية لهذا الجهاز مثل ميزة Smart Grouping التي تقترح تنظيم علامات التبويب والمستندات في مجموعات عمل افتراضية، وتحرير الصور بالذكاء الاصطناعي في تطبيق المعرض، ومن ذلك إزالة الخلفيات وتحويل الصور إلى ملصقات.

وسيحصل كافة مستخدمي Chromebook Plus على مزايا إضافية تشمل البحث الذكي عبر الشاشة من خلال الضغط المطوّل لتحديد أي جزء من الشاشة والبحث عنه دون مغادرة التطبيق، بالإضافة إلى استخلاص النصوص من الصور وتحويلها إلى مواعيد أو قوائم وغيرها.

ويحصل المشترون على اشتراك مجاني لمدة قدرها عام في خطة Google One AI Pro، وهي تشمل 2 تيرابايت من سعة التخزين السحابي عبر خدمة جوجل درايف، إلى جانب ميزات Gemini المتقدمة. وتبلغ قيمة هذا الاشتراك عادة 20 دولارًا شهريًا، مما يجعلها إضافة مغرية للمستخدمين المهتمين بالتخزين أو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويبدأ سعر Chromebook Plus 14 من 650 دولارًا أمريكيًا، وهو متاح للحجز والطلب عبر عدة متاجر إلكترونية. ويُترقب أن يكون هذا الجهاز نقطة فارقة في سوق أجهزة كروم بوك، خاصة إذا أثبتت معمارية ARM قدرتها على الوفاء بوعود الأداء الممتاز وعمر البطارية الطويل.