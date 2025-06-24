كاسبرسكي: اهتمام الأطفال بالذكاء الاصطناعي تضاعف في عام 2025

أصدرت كاسبرسكي تقريرها السنوي الشامل حول الاهتمامات الرقمية للأطفال، الذي يغطي المدة الممتدة من مايو 2024 إلى أبريل 2025، وقد كشف التقرير عن تحولات ملحوظة في سلوكيات الأطفال عبر الإنترنت، أبرزها: الشغف المتزايد بروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والانتشار اللافت للصور الساخرة مثل (tralalero tralala)، والاهتمام المتصاعد بلعبة (Sprunki) التفاعلية التي تمزج بين الموسيقا والحركة في إطار إيقاعي.

وأظهر التقرير أن يوتيوب يحافظ على موقعه كأكثر التطبيقات رواجًا بين الأطفال عالميًا، في حين تجاوز واتساب، تطبيق تيك توك ليحتل المركز الثاني في قائمة أكثر التطبيقات استخدامًا عالميًا بين الأطفال، مما يشير إلى تحول في تفضيلات الأطفال فيما يتعلق بمنصات التواصل والمحتوى.

الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات وأهمية المراقبة الأبوية:

في ظل الترابط العالمي المتزايد، أصبح انخراط الأطفال في التكنولوجيا الرقمية أكثر عمقًا من أي وقت مضى، إذ تظهر الدراسات الحديثة أن الأطفال بعمر يتراوح بين 8 و 10 سنوات يقضون ست ساعات يوميًا أمام الشاشات في المتوسط، في حين يرتفع هذا المعدل إلى تسع ساعات يوميًا للفئة العمرية التي تتراوح بين 11 و 14 عامًا.

ونظرًا إلى الوقت الطويل الذي يقضيه الأطفال في استخدام الإنترنت، أصبح من الضروري للآباء فهم ما يجذب اهتمام أبنائهم في العالم الرقمي، بما يشمل:

مواضيع بحثهم : ما الذي يبحثون عنه عبر محركات البحث؟

: ما الذي يبحثون عنه عبر محركات البحث؟ المنصات التي يستخدمونها : ما التطبيقات ومواقع الويب التي يفضلونها؟

: ما التطبيقات ومواقع الويب التي يفضلونها؟ التوجهات المؤثرة في ميولهم وسلوكهم: ما المحتوي والظواهر التي تشكل اهتماماتهم وتؤثر في تصرفاتهم؟

إذ سيساعد فهم هذه الجوانب الأهل في توجيه أبنائهم بنحو أفضل وحمايتهم من المخاطر المحتملة للعالم الرقمي، مع تعزيز الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا.

الذكاء الاصطناعي يتغلغل في حياة الأطفال الرقمية:

كشف تقرير كاسبرسكي عن ارتفاع ملحوظ في إقبال الأطفال على أدوات الذكاء الاصطناعي مقارنة بالعام الماضي، إذ لم تكن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أكثر التطبيقات استخدامًا في تقرير العام الماضي، ولكن هذا العام أصبح تطبيق (Character.AI) جزءًا من هذه القائمة. ويؤكد ذلك أن الأطفال لا يكتفون باستكشاف الذكاء الاصطناعي، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في حياتهم الرقمية.

وكشف التقرير أيضًا أن استفسارات المستخدمين عن روبوتات المحادثة شكلت أكثر من 7.5% من إجمالي عمليات البحث، وتصدرت هذه الاستفسارات أسماء بارزة مثل: ChatGPT، و Gemini، وبنحو خاص (Character.AI)، وهي المنصة التي تسمح للمستخدمين بإنشاء روبوتات محادثة تحاكي شخصيات واقعية أو خيالية والتفاعل معها.

ويمثل هذا الارتفاع تصاعدًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي؛ ففي تقرير العام الماضي لم تتجاوز استفسارات الذكاء الاصطناعي نسبة قدرها 3.19% من إجمالي البحث، لترتفع إلى أكثر من الضعف في هذا العام.

مخاطر استخدام الأطفال لروبوتات الذكاء الاصطناعي:

مع الشعبية المتزايدة لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بين الأطفال، من المهم إدراك أن التواصل مع هذه الروبوتات قد لا يكون آمنًا دائمًا، فهناك عدة مخاطر محتملة قد يتعرض لها الأطفال عند استخدام هذه التقنيات، ويشمل ذلك:

المحتوى غير المناسب: يمكن لبعض الروبوتات أن تعرض الأطفال لمحتوى محتدم عاطفيًا، أو معلومات غير صحيحة (مضللة)، أو مواضيع لا تناسب فئتهم العمرية، وتتزايد هذه المخاطر بنحو خاص في الروبوتات التي ينشئها أو يعدلها مستخدمون آخرون.

يمكن لبعض الروبوتات أن تعرض الأطفال لمحتوى محتدم عاطفيًا، أو معلومات غير صحيحة (مضللة)، أو مواضيع لا تناسب فئتهم العمرية، وتتزايد هذه المخاطر بنحو خاص في الروبوتات التي ينشئها أو يعدلها مستخدمون آخرون. غياب الرقابة: غالبًا ما تستند روبوتات المحادثة التي ينشئها أو يعدلها مستخدمون آخرون إلى محتوى يقدمه هؤلاء المستخدمون وقد لا تخضع لرقابة مشددة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للمحتوى الضار أو غير المناسب.

لذلك من المهم مناقشة الأطفال بشفافية حول كيفية تعاملهم مع أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة وكيفية تعرّف المحتوى غير المناسب أو المضلل، كما يجب استخدام تطبيقات الإشراف الأبوي – مثل (Kaspersky Safe Kids) – التي تتيح للعائلات المتابعة والمشاركة والحماية.

قائمة أكثر تطبيقات أندرويد استخدامًا في السعودية:

كشف تقرير كاسبرسكي عن هيمنة تطبيقات معينة على قائمة أكثر تطبيقات أندرويد استخدامًا بين الأطفال في المملكة العربية السعودية، وذلك من حيث وقت الاستخدام عبر المنصة، ويشمل ذلك:

يوتيوب: جاء تطبيق يوتيوب في المركز الأول، مستحوذًا على نسبة بلغت 33.97% من إجمالي وقت الاستخدام عبر منصة أندرويد، ويؤكد هذا الرقم الدور المحوري الذي يؤديه يوتيوب كمصدر رئيسي للمحتوى المرئي والترفيهي.

جاء تطبيق يوتيوب في المركز الأول، مستحوذًا على نسبة بلغت 33.97% من إجمالي وقت الاستخدام عبر منصة أندرويد، ويؤكد هذا الرقم الدور المحوري الذي يؤديه يوتيوب كمصدر رئيسي للمحتوى المرئي والترفيهي. روبلوكس: جاء في المركز الثاني تطبيق الألعاب روبلوكس (Roblox)، الذي سجل نسبة استخدام مرتفعة جدًا بلغت 84.10%.

جاء في المركز الثاني تطبيق الألعاب روبلوكس (Roblox)، الذي سجل نسبة استخدام مرتفعة جدًا بلغت 84.10%. يوتيوب كيدز: جاء في المركز الثالث تطبيق يوتيوب كيدز (YouTube Kids) بنسبة بلغت 8.94%، مما يعكس اهتمام الأسر بالمحتوى المخصص والآمن للأطفال.

جاء في المركز الثالث تطبيق يوتيوب كيدز (YouTube Kids) بنسبة بلغت 8.94%، مما يعكس اهتمام الأسر بالمحتوى المخصص والآمن للأطفال. واتساب: جاء في المركز الرابع تطبيق واتساب بنسبة 11.21%، مؤكدًا مكانته كتطبيق تواصل أساسي في الحياة اليومية للمستخدمين السعوديين.

جاء في المركز الرابع تطبيق واتساب بنسبة 11.21%، مؤكدًا مكانته كتطبيق تواصل أساسي في الحياة اليومية للمستخدمين السعوديين. تيك توك: جاء في المركز الخامس تطبيق تيك توك بنسبة بلغت 7.01%، مما يدل على استمرار شعبيته.

توصيات كاسبرسكي لحماية الأطفال:

علّقت آنا لاركينا، خبيرة الأمن والخصوصية في شركة كاسبرسكي، على التوجهات الرقمية المتسارعة التي تظهر بين الأطفال، مشيرة إلى التطور السريع في ثقافتهم الرقمية، وقالت: “تُبين توجهات هذا العام التطور السريع في ثقافة الأطفال الرقمية، فبينما تجدهم اليوم يتواصلون مع روبوتات محادثة ذكية، يجتمعون غدًا على ترديد أغنية ميم إيطالية لم تصل إلى مسامعك”. وشددت على أن كل توجه جديد يحمل في طياته فرصة للتواصل بين الأهل والأطفال

وأضافت: “عندما يهتم الأهل بمعرفة ما يشغل أطفالهم من مشاهدات وألعاب وبحث، يتيح ذلك فرصاً للتواصل المثمر، ويساعد في تطوير عادات رقمية تتسم بالأمان والثقة المتبادلة”.

لحماية الأطفال من التهديدات الإلكترونية، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

المحافظة على حوار صريح مع الأطفال حول التهديدات المحتملة في العالم الرقمي وتأسيس قواعد واضحة لتأمين سلامتهم.

حماية تجربة اللعب عبر استخدام برنامج حماية موثوق مثل: (Kaspersky Premium) للوقاية من تنزيل الملفات الخبيثة.

متابعة التهديدات الجديدة والمتابعة المستمرة لأنشطة الأطفال عبر الإنترنت لتوفير بيئة رقمية آمنة.

تعليم الأطفال مبادئ الأمن السيبراني باستخدام موارد تعليمية مثل (Kaspersky Cybersecurity Alphabet)، الذي يُعدّ دليل مجاني متاح للتحميل يوضح المفاهيم الأساسية، وقواعد النظافة السيبرانية، وأساليب تجنب الاحتيال.

استخدام برامج الرقابة الأبوية مثل: Kaspersky Safe Kids لضمان سلامة الأطفال عبر الإنترنت وفي الواقع، وضبط أوقات استخدام الشاشات، ومنع المحتوى غير اللائق، ومراقبة تحركاتهم للاطمئنان عليهم.