تقرير: منتجات جوجل تساهم بأكثر من 31 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في عام 2024

تُشكل أدوات جوجل وخدماتها الرقمية منظومة حيوية تدعم الابتكار والازدهار لمختلف الشرائح في المملكة العربية السعودية، ابتداءً من الأفراد والشركات الصغيرة ووصولًا إلى الشركات الكبرى، وقد كشف تقرير جديد صادر عن شركة (Public First) أن منتجات جوجل الرئيسية، بما يشمل: محرك البحث، وجوجل بلاي، ويوتيوب، وجوجل كلاود، وأدوات جوجل الإعلانية، قد أسهمت بنحو 31.2 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في عام 2024.

وأشار التقرير إلى أن منتجات جوجل قد أسهمت بنحو مباشر في دعم الإنتاجية، ونمو الشركات، وتمكين الأفراد والمطورين في المملكة، وتُعدّ هذه المساهمات جزءًا لا يتجزأ من جهود التحول الرقمي الشاملة التي تقودها السعودية، وتتماشى تمامًا مع أهداف رؤية 2030 الطموحة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على التقنية والمعرفة.

الذكاء الاصطناعي التوليدي ومستقبل الاقتصاد السعودي:

يشكل الذكاء الاصطناعي التوليدي ركيزة أساسية في إستراتيجية المملكة العربية السعودية الطموحة نحو التحول الاقتصادي والتنويع، وقد أظهر التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساهم في نمو اقتصاد المملكة بمقدار 727 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، وهو ما يعادل نسبة تبلغ 19% من إجمالي القيمة المضافة (GVA).

ولا يقتصر هذا الدور المحوري على تعزيز النمو الإجمالي فحسب، بل يمتد ليشمل تسريع نمو الصناعات الجديدة، مما يجعل الاقتصاد السعودي أقل اعتمادًا على القطاعات التقليدية، وتُقدر المساهمة المتوقعة للذكاء الاصطناعي التوليدي في التنويع الاقتصادي للمملكة بنحو 14%.

وكشف التقرير أيضًا أن الزخم وراء تبني الذكاء الاصطناعي في المملكة قد بدأ بالفعل على قدم وساق، مدفوعًا بالوعي المتزايد والإقبال الكبير، إذ أفاد 80% من البالغين السعوديين أنهم استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، مع استخدام 1 من كل 3 منهم لتلك الأدوات بانتظام. ويزيد هذا الرقم على ضعف عدد البالغين في الولايات المتحدة الذين يصرحون باستخدامهم لأحد روبوتات الدردشة المبنية على النماذج اللغوية الكبيرة بانتظام، إذ تبلغ نسبتهم فقط 13%.

وعلى صعيد قطاع الأعمال، تعتمد 53% من الشركات بالفعل على أداة واحدة على الأقل من أدوات الذكاء الاصطناعي في سير أعمالها، في حين توافق 88% من الشركات على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة مهمة لاقتصاد المملكة.

ويُعزَّز هذا التقدم الملحوظ بزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات العامة المتزايدة، وتصاعد حماس المستهلكين تجاه الابتكارات الناشئة، وقد وجد التقرير أن 90% من البالغين يعتقدون أن المملكة سوف تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأهيل الكفاءات وتعزيز المنظومة التقنية:

تؤدي جوجل دورًا فعالًا في إعداد السعوديين لوظائف المستقبل وتعزيز المنظومة التقنية، فمنذ عام 2018، تدرب أكثر من 590,000 فرد في المملكة على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأساسية من خلال مبادرة (مهارات من جوجل).

وعلاوة على ذلك، دعمت منظومة تطبيقات أندرويد و(Google Play) توفير 29,000 فرصة عمل في المملكة خلال عام 2024.

النتائج التفصيلية للتقرير:

يكشف تقرير (أثر جوجل في المملكة العربية السعودية لعام 2024) عن التأثير العميق لمنتجات جوجل في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي: الأفراد، والشركات، والمجتمعات، وتُبرز النتائج مساهمة الشركة في تسهيل الحياة اليومية ودعم النمو الاقتصادي وتمكين المجتمعات في المملكة.

منتجات جوجل وتسهيل الحياة اليومية للأفراد في السعودية:

توفر خدمات جوجل للمستهلكين السعوديين فوائد اقتصادية تُقدر بنحو 564 ريالًا سعوديًا شهريًا للفرد، أو ما يقارب 6,775 ريالًا سعوديًا سنويًا، ويُقدر ذلك بنحو 162 مليار ريال سعودي من منافع الرفاهية الاستهلاكية الإضافية.

أفاد 53% من البالغين السعوديين بأنهم استخدموا روبوت (Gemini) المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ويستخدمه الآن 1 من كل 3 مستخدمين يوميًا.

أكد 86% من المستخدمين السعوديين أن Gemini ساعدهم ليكونوا أكثر إنتاجية.

وافق 78% من المستخدمين على أن Gemini أسهل في الاستخدام باللغة العربية من روبوتات الدردشة الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

أشار 54% من البالغين إلى أن محرك بحث جوجل يعد جزءًا أساسيًا من حياتهم اليومية، كما عبّر 89% عن ثقتهم بموثوقية نتائجه.

أكد 88% من المستخدمين أن خرائط جوجل أو Waze كانتا مفيدتين لتجنب التوهان.

منتجات جوجل تدعم نمو الشركات في السعودية:

يستخدم 89% من البالغين السعوديين محرك بحث جوجل مرة واحدة على الأقل شهريًا لمقارنة أسعار المنتجات والخدمات.

أكد 92% من الفئة العمرية التي تترواح بين 18 و 24 عامًا أنهم يستخدمون بحث جوجل أسبوعيًا على الأقل للتسوق أو تصفح المنتجات عبر الإنترنت.

يستخدم 70% من البالغين خرائط جوجل أو Waze مرة واحدة على الأقل شهريًا للعثور على نشاط تجاري محلي، وقال 86% من هؤلاء المستخدمين إنهم اطلعوا على التقييمات مرة واحدة على الأقل شهريًا قبل زيارة مكان أو نشاط تجاري محلي.

قال 90% من الموظفين في القطاع العام السعودي إن أدوات جوجل المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدهم في زيادة إنتاجيتهم في العمل.

تمكين المجتمعات وصناع المحتوى والمطورين:

يساهم نظام أندرويد ومتجر (Google Play) بدور حيوي في توفير فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إذ تعمل منصات جوجل للهواتف الذكية على تمكين السعوديين – سواء كانوا مطورين أو مصدرين رقميين، أو شركات ناشئة – من الابتكار، وتعزيز النمو في الاقتصاد الرقمي.

ويجمع هذا القسم من التقرير بين أبحاث (Public First) والبيانات الداخلية لجوجل وتقديراتها لمساهمتها في تمكين المجتمعات، وتُقدر التحليلات أن نظام أندرويد ومتجر (Google Play) ساهما في دعم صادرات المملكة بقيمة قدرها 7.5 ملايين ريال سعودي في المملكة، ويُظهر هذا الرقم كيف تُساهم هذه المنصات في تنويع الصادرات السعودية لتشمل المنتجات الرقمية، مما يعزز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي الرقمي.

كما ولّد اقتصاد تطبيقات أندرويد أكثر من 20.7 مليون ريال سعودي من الإيرادات للمطورين السعوديين، ويُعدّ هذا الدعم المالي المباشر حافزًا كبيرًا للمواهب المحلية للاستثمار في تطوير التطبيقات.

وأظهر التقرير أن عدد قنوات يوتيوب التي تحقق إيرادات مليونية أو أكثر بالريال السعودي قد ارتفع بنسبة قدرها 40% على أساس سنوي.

استثمارات جوجل الطويلة الأمد في السعودية:

تُعزز جوجل كلاود التزامها بدعم التحول الرقمي في السعودية من خلال استثمارات إستراتيجية ضخمة، ففي عام 2023، أعلنت جوجل كلاود افتتاح منطقتها السحابية الجديدة في الدمام، وتُشير التوقعات إلى أن هذه المنطقة ستساهم بمبلغ تراكمي قدره 409 مليارات ريال سعودي في الناتج الاقتصادي الإجمالي خلال المدة الممتدة من عام 2024 إلى عام 2030، ومن المتوقع أن يدعم هذا النشاط الاقتصادي المتزايد توفير 148,600 وظيفة بحلول عام 2030.

كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وجوجل كلاود في عام 2024، شراكة إستراتيجية لإنشاء مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن يوفر هذا المركز آلاف فرص العمل ويزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمقدار 266 مليار ريال سعودي على مدى ثماني سنوات.

الخلاصة:

يُظهر تقرير (Public First) بوضوح الأثر الاقتصادي والمجتمعي الكبير لأدوات جوجل وخدماتها الرقمية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2024، فمن خلال مساهمتها بنشاط اقتصادي تجاوز 31 مليار ريال سعودي، وتمكين الأفراد بالمهارات الرقمية، ودعم نمو الشركات المحلية، وتمكين المبدعين، تترسخ جوجل كشريك إستراتيجي في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتؤكد هذه الجهود التزام جوجل المستمر بدفع عجلة التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد السعودي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا للمملكة.