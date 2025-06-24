“إنتلماتكس” أول شركة سعودية للذكاء الاصطناعي تنضم إلى رواد التقنية بالمنتدى الاقتصادي العالمي 

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، اختيار شركة (إنتلماتكس) Intelmatix، الشركة السعودية المتخصصة في مجال التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي المؤسسي، ضمن قائمة رواد التقنية لعام 2025. ويمثل هذا الاختيار إنجازًا تاريخيًا لكونها أول شركة من المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي تنال هذا التقدير الرفيع.

ويختار برنامج رواد التقنية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي سنويًا الشركات الواعدة، التي يُتوقع أن يكون لها تأثير مستقبلي كبير في الاقتصاد والمجتمع، وقد شملت قوائمه السابقة عمالقة تقنية مثل: جوجل، وتويتر، وسبوتيفاي، و Airbnb.

انعكاس لالتزام المملكة ورؤية 2030:

يعكس هذا الإعلان التزام المملكة العربية السعودية القوي بجعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية ضمن رؤية السعودية 2030 الطموحة، وقد أسهم هذا الالتزام في بناء منظومة تقنية قوية تُمكن الشركات مثل: إنتلماتكس من النمو والازدهار، ومن ثم المساهمة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي والتقنيات الإدراكية.

إنتلماتكس أول شركة سعودية وأول شركة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال الذكاء الاصطناعي يتم اختيارها من ضمن روّاد التقنية لعام 2025 من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي ( @wef ). لقراءة المزيد: https://t.co/Pq6P0NKKdK لقراءة البيان الصحفي: https://t.co/UDcJU6DQw9#WEF25 pic.twitter.com/B9SUGv57BE — intelmatix (@intelmatix) June 23, 2025

منظومة (إنتلماتكس) المتكاملة:

تدعم (إنتلماتكس) المؤسسات في مختلف مراحل تحولها الإدراكي من خلال منظومة متكاملة تشمل:

منصة (EDIX) للذكاء الرقمي المؤسسي: وهي منصة مصمصة لدعم التحول الإدراكي داخل المؤسسات، إذ تعتمد المنصة على بنية معيارية قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي يتعلمون ويتعاونون لتحليل البيانات واتخاذ القرارات، مما يتيح للمؤسسات التوسع تدريجيًا نحو الإدراك الكامل.

للذكاء الرقمي المؤسسي: وهي منصة مصمصة لدعم التحول الإدراكي داخل المؤسسات، إذ تعتمد المنصة على بنية معيارية قائمة على وكلاء ذكاء اصطناعي يتعلمون ويتعاونون لتحليل البيانات واتخاذ القرارات، مما يتيح للمؤسسات التوسع تدريجيًا نحو الإدراك الكامل. حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة: تُطوّر الشركة حلولًا تلبي الاحتياجات النوعية للقطاعين الحكومي والخاص.

تُطوّر الشركة حلولًا تلبي الاحتياجات النوعية للقطاعين الحكومي والخاص. وحداتها التخصصية: تقدم إنتلماتكس خدمات متخصصة، تشمل: (أكاديمية الذكاء الاصطناعي)، التي توفر برامج تدريبية على المهارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، و(وحدة استشارات الذكاء الاصطناعي)، التي تقدم التوجيه الإستراتيجي للمؤسسات في رحلتها نحو الإدراك المؤسسي، و(مختبرات الذكاء الاصطناعي)، التي تُعنى بدفع الابتكار في مختلف مراحل هذا التحول الإدراكي.

منصة (EDIX).. العقل الرقمي للمؤسسات:

جاء اختيار إنتلماتكس ضمن قائمة رواد التقنية لعام 2025 استنادًا إلى عملها الريادي على منصة (EDIX)، التي تُعد الجيل القادم من منصات الذكاء الاصطناعي المصممة لتكون (العقل الرقمي للمؤسسة)، وتتميز المنصة بما يلي:

تحويل العمليات وصنع القرار: تقوم بتحويل طرق عمل المؤسسات واتخاذها للقرارات من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل اليومي.

تقوم بتحويل طرق عمل المؤسسات واتخاذها للقرارات من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن سير العمل اليومي. بنية معيارية قائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي: تتيح هذه البنية توسع تطبيق الذكاء الاصطناعي ونموه بالتوازي مع نمو المؤسسة وتطورها الرقمي، كما تمكن المؤسسات من بدء رحلتها الإدراكية تدريجيًا والتطور لتصبح مؤسسات إدراكية بالكامل.

تتيح هذه البنية توسع تطبيق الذكاء الاصطناعي ونموه بالتوازي مع نمو المؤسسة وتطورها الرقمي، كما تمكن المؤسسات من بدء رحلتها الإدراكية تدريجيًا والتطور لتصبح مؤسسات إدراكية بالكامل. نظام متطور: لا يقتصر دور وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحليل البيانات، بل يتعلمون ويتعاونون ويتصرفون ضمن البيئة التي يعملون فيها.

تطبيقات (EDIX) في القطاعات المختلفة:

تتميز منصة (EDIX) بنهجها القائم على الحزم القطاعية من خلال (EDIX Suites)، المصممة خصوصًا لتلبية احتياجات قطاعات محددة، ويشمل ذلك:

EDIX Cities: تُستخدم لتشغيل منصة (UrbanX) بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، إذ تتولى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة العمليات الحضرية في المدينة.

تُستخدم لتشغيل منصة (UrbanX) بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض، إذ تتولى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة العمليات الحضرية في المدينة. EDIX Talent: تستخدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدعم التخطيط الوطني لاحتياجات الممارسين الصحيين.

تستخدمها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدعم التخطيط الوطني لاحتياجات الممارسين الصحيين. EDIX Retail: يستخدمها كبار تجار التجزئة لتحسين العمليات، وتنظيم القوى العاملة، واتخاذ قرارات اختيار المواقع، مما يُظهر الأثر الملموس للذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة.

مشاركة إنتلماتكس في المبادرات العالمية:

بصفتها عضوًا في منظومة رواد التقنية، ستُشارك إنتلماتكس في المبادرات العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، بما يشمل:

مركز الثورة الصناعية الرابعة (C4IR).

تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي.

مبادرات المدن الذكية.

وستدعم هذه المشاركة الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول وأنظمة المستقبل الجاهزة للتطبيق.

الخلاصة:

يُعدّ اختيار المنتدى الاقتصادي العالمي لشركة (إنتلماتكس) السعودية ضمن رواد التقنية لعام 2025، إنجازًا كبيرًا يعكس الريادة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي. كما يُعدّ هذا التكريم اعترافًا بالابتكارات والحلول المتقدمة التي تقدمها الشركة، لا سيما منصة EDIX، وشهادة على البيئة التمكينية التي توفرها المملكة العربية السعودية للشركات التقنية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

وستواصل إنتلماتكس من خلال مشاركتها في المبادرات العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، دورها في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي على الصعيدين المحلي والعالمي، مؤكدة مكانة المملكة كمركز رائد للذكاء الاصطناعي.