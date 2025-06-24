آبل تدرس الاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي Perplexity

كشفت تقارير حديثة أن شركة آبل تدرس خيار الاستحواذ على شركة Perplexity AI الناشئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير محرك بحث منافس يعتمد على هذه التقنية.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ، فإن أدريان بريكا، رئيس قسم الاستحواذات في آبل، ناقش هذه الفكرة مع إيدي كيو، نائب الرئيس الأول للخدمات، إلى جانب كبار المسؤولين المعنيين بمبادرات الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

وأفادت المصادر بأن هذه المناقشات ما زالت في مراحلها المبكرة، إذ لم تبدأ آبل بعدُ مفاوضات رسمية مع Perplexity، ومن غير المؤكد أن تتطور المحادثات الداخلية إلى عرض استحواذ فعلي.

وتُطرح في المقابل إمكانية التعاون التقني بين الشركتين بدلًا من الاستحواذ الكامل، على أن تُستخدم تقنيات Perplexity في تطوير محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتُدمج لاحقًا في المساعد الصوتي “سيري”.

وكانت آبل قد أجرت عدة لقاءات مع فريق Perplexity خلال الأشهر الماضية، دون أن تعلن رسميًا خططها. وفي مايو الماضي، أشار إيدي كيو في أثناء شهادته في قضية الاحتكار الجارية المرفوعة على جوجل، إلى أن الشركة ناقشت إمكانية إدماج Perplexity في متصفح “سفاري”.

وتأتي هذه الشهادة في ضوء الشراكة الطويلة الأمد بين آبل وجوجل، التي تحصل بموجبها آبل على مليارات الدولارات سنويًا مقابل إبقاء محرك جوجل كمحرك البحث الافتراضي في أجهزتها، وقد بلغت قيمة هذا العائد 18 مليار دولار في عام 2021 وحده.

وفي حال ألزمت الجهات التنظيمية آبل بإنهاء شراكتها مع جوجل، فإن الاستحواذ على Perplexity قد يوفّر لها بديلًا إستراتيجيًا يسرّع تطوير محركها الخاص، ويعزز جهودها في استقطاب المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، خاصةً في ظل التنافس المتصاعد مع الشركات الكُبرى الأخرى.

يُذكر أن آبل واجهت بعض التحديات في طرح مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، إذ تأخر إطلاق نسخة مطوّرة من المساعد الشخصي”سيري”، وهو ما أثار انتقادًا واسعًا.