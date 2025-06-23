هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 القادم.. المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق

مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي لهواتف سامسونج القابلة للطي، ظهرت الكثير من الشائعات والتسريبات التي تكشف بعض التفاصيل المتعلقة بمواصفات ومزايا هاتف Galaxy Z Fold 7.

وخلال شهر يونيو الجاري، نشرت الشركة إعلانين تشويقيين لهاتفها القابل للطي القادم، أحدهما يشير إلى وجود نسخة “Ultra”، والآخر يُظهر بأن الهاتف سيكون الأنحف على الإطلاق ضمن سلسلة Fold.

لكن حتى مع وجود احتمال لإطلاق إصدارين، فإن أغلب التوقعات تُشير إلى أن سامسونج ستكتفي بإطلاق نسخة واحدة فقط من Z Fold 7 قد تحمل اسم Ultra، وتأتي مع تطورات ملحوظة مستوحاة من إصدار Z Fold 6 Special Edition، الذي صدر العام الماضي والذي يتميز بتصميم أخف وأرفع من الإصدار الأساسي، مع شاشة أكبر وكاميرا مُحسنة.

وفيما يلي، سنذكر أهم ما ذكرته الشائعات والتسريبات عن مواصفات ومزايا هاتف Galaxy Z Fold7 القادم من سامسونج:

التصميم والشاشة

تُشير بعض التقارير إلى أن Galaxy Z Fold 7 سيأتي بتصميم مستوحى من إصدار Z Fold 6 Special Edition الخاص الذي أطلقته الشركة في الصين وكوريا فقط، والذي كان أنحف وأخف من الإصدار الأصلي، لكنه حافظ على الأداء القوي.

ومن المُتوقع أن يضم الهاتف شاشة داخلية قابلة للطي يبلغ مقاسها 8 بوصات، وشاشة خارجية يبلغ مقاسها 6.5 بوصات، وأن تأتي كلتا الشاشتين من نوع AMOLED وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وتشير بعض الشائعات إلى أن الهاتف سيتميز بالنحافة، وقد لا يتجاوز سُمكه دون طي 3.9 ملم، مما يجعله أنحف من معظم المنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي مثل: هاتف Oppo Find N5. ومن المُتوقع أيضًا أن تتخلى سامسونج عن الزوايا الحادة وتختار تصميمًا أكثر انسيابية يشبه تصميم هواتف Galaxy S25.

من ناحية أخرى، قد تكون هناك تحسينات في جودة الشاشة، من خلال تقليل بروز خط الطي أو التخلص منه كُليًا، بالإضافة إلى دعم سطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بالألوان، من المُتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق.

الكاميرات

من أبرز الترقيات المتوقعة في Galaxy Z Fold 7 تحسين دقة العدسة الرئيسية، إذ يُشاع أن الهاتف سيضم عدسة رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وهي قفزة كبيرة مقارنة بالعدسة التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل في الإصدارات السابقة.

ومن المُتوقع أيضًا أن يحتفظ الهاتف بمواصفات العدسات الأخرى نفسها المتوفرة في الإصدار الحالي، وهي:

عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

عدسة مقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى ×3.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بمواصفات الكاميرات الأمامية ذاتها المتوفرة في الإصدار الحالي، وهي:

كاميرا أمامية خارجية بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

كاميرا أمامية داخلية بدقة قدرها 4 ميجابكسل.

الأداء والمعالج

من شبه المؤكد أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy، وهو المعالج نفسه الموجود في هواتف Galaxy S25. ومن المُتوقع أن يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت واحد.

سيعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، ومن المُتوقع أن يدعم مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI الجديدة التي قدمتها سامسونج أول مرة في سلسلة S25، وقد يحصل على بعض المزايا الحصرية الخاصة بالهواتف القابلة للطي.

البطارية والشحن

تشير التسريبات إلى أن هاتف سامسونج سيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة، وسيدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا.

موعد الإطلاق المُتوقع

من المُتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 7 في تاريخ 9 يوليو، ضمن فعالية Galaxy Unpacked، مع طرحه للبيع في وقت لاحق خلال شهر يوليو أو أغسطس.

وفيما يتعلق بالسعر، تُشير التسريبات إلى أنه لن يختلف عن سعر الجيل الحالي عند إطلاقه، أي أنه سيبدأ من 1899 دولارًا.