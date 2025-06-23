ما الأجهزة المُتوقع أن تُعلنها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked القادم؟

بعد عقدها حدثين كبيرين خلال العام الجاري، الأول في يناير للكشف عن سلسلة Galaxy S25، والثاني في مايو لإطلاق Galaxy S25 Edge، تستعد سامسونج لحدث Galaxy Unpacked الجديد المقرر عقده في مطلع يوليو 2025، للكشف عن أحدث هواتفها القابلة للطي، بالإضافة إلى الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch الذكية.

إليك الأجهزة المُتوقع أن تُعلنها سامسونج في حدث Galaxy Unpacked القادم:

هاتف Galaxy Z Fold 7 Ultra القابل للطي أفقيًا

تُشير العديد من الشائعات والتسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 القادم هذا العام قد يحمل اسم “Ultra”، إشارة إلى المستوى العالي من التميز في التصميم والمواصفات.

إذ من المُتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم أنحف من أي إصدار سابق، مع شاشة داخلية بحجم يبلغ 8 بوصات، وأخرى خارجية بحجم يبلغ 6.5 بوصات، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة تبلغ 200 ميجابكسل مثل دقة الكاميرا الرئيسية في Galaxy S25 Ultra.

ومن المُتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite ذاته الذي تعمل به أجهزة سلسلة Galaxy S25.

هاتف Galaxy Z Flip 7 القابل للطي رأسيًا

بعد أن كشفت موتورولا عن Razr Ultra 2025 الذي يأتي بمواصفات مُحسنة تجعله يتفوق على هواتف Z Flip 6، من المُتوقع أن تقدم سامسونج ترقيات متعددة في Z Flip 7 للحفاظ على مكانته في سوق الهواتف القابلة للطي.

وتشير الشائعات إلى أن Galaxy Z Flip 7 سيأتي مع شاشة رئيسية أكبر قليلًا من شاشة الطراز الحالي، وتأتي بحجم قدره 6.85 بوصات، بالإضافة إلى شاشة خارجية بحجم يبلغ 4 بوصات بدلًا من 3.4 بوصات في الإصدار الحالي، وهي خطوة مهمة لتعزيز تجربة استخدام الشاشة الخارجية.

كما يُشاع أن الهاتف سيحتوي على بطارية بسعة قدرها 4300 ميلي أمبير في الساعة، تمتاز بالعمر الطويل. ومن المُتوقع أيضًا أن يعمل الهاتف بمعالج Exynos 2500 بدلًا من معالج Snapdragon.

ساعة Galaxy Watch 8 الذكية

من المُتوقع أن تكشف سامسونج عن ثلاثة طرز مختلفة من ساعتها الذكية الجديدة، هي:

Galaxy Watch 8 Classic : من المُتوقع أن تأتي بمقاس قدره 47 ملم، وتضم شاشة بحجم يبلغ 1.5 بوصة، وبطارية تبلغ سعتها 435 ميلي أمبير في الساعة.

Galaxy Watch Ultra: من المُتوقع أن تأتي بتصميم مشابه للنسخة الحالية، مع تغيير طفيف في اللون بحيث تظهر علامات برتقالية على الحلقة الدوارة.

Galaxy Watch 8: قد تأتي بتصميم قريب من الشكل المربع، وتضم شاشة MicroLED، وتدعم مزايا صحية جديدة مثل: قياس مستوى السكر في الدم من المعصم.

مشروع Moohan.. منافس Vision Pro المنتظر

من المُتوقع أن تظهر نظارة الواقع المختلط Project Moohan للمرة الثانية خلال الحدث القادم في يوليو، بعد إعلانها أول مرة أواخر العام الماضي. ويُعتقد أن هذه النظارة التي تطورها سامسونج بالشراكة مع كوالكوم والتي تعتمد على نظام Android XR من جوجل، ستكون منافسة لنظارة Apple Vision Pro.

ومع أن الشركة لن تكشف عن التفاصيل الكاملة الخاصة بالنظارة في هذا الحدث، فمن المُتوقع أن تُعلن بعض الأمور المتعلقة بها، وأن تكشف عن جميع التفاصيل في حدث خاص تعقده لاحقًا.

ما الموعد المُتوقع لحدث سامسونج Galaxy Unpacked؟

لم تؤكد سامسونج حتى الآن الموعد الرسمي لحدث Galaxy Unpacked. ومع ذلك، تُشير التسريبات إلى أن الحدث سيُعقد في 9 أو 10 يوليو، وقد يكون الإعلان الرسمي لموعد الحدث في نهاية يونيو.