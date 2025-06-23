أهم المزايا الجديدة في نظام أندرويد 16 

تُطلق جوجل عادةً الإصدارات الجديدة من نظام أندرويد خلال الربع الثالث من كل عام، في نهاية الصيف أو بداية الخريف. لكنها أطلقت أندرويد 16 مبكرًا هذا العام، وهو متاح الآن رسميًا. وهذا يعني أن مستخدمي الهواتف الحديثة يمكنهم الحصول عليه في وقت أقرب مما اعتادوا عليه.

يُنصح دائمًا بتثبيت التحديثات الرسمية لنظام التشغيل؛ فهي لا توفر فقط مزايا جديدة، بل تتضمن أيضًا تحديثات أمنية ضرورية لحماية هاتفك.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز التغييرات والمزايا التي يوفرها نظام أندرويد 16 لهواتف أندرويد:

واجهة Material 3 Expressive الجديدة

أول ما ستلاحظه بعد التحديث إلى أندرويد 16 واجهة Material 3 Expressive الجديدة، التي تقدم مجموعة من العناصر التفاعلية التي تتكيف مع طريقة الاستخدام، مثل: الأزرار التي تهتز عند الضغط عليها، وعناصر التحكم في التطبيقات التي أصبحت أكثر تنوعًا من قبل.

لا تغير هذه الواجهة وظائف النظام، لكنها تُضيف لمسة جمالية وحيوية تُميز أندرويد 16 عن أندرويد 15، وسيصبح هذا الفرق أوضح مع دعم المزيد من التطبيقات للواجهة الجديدة.

التطبيقات التكيفية لتحسين تجربة استخدام الأجهزة القابلة للطي

أجرت جوجل تحسينات في بعض التطبيقات في أندرويد 16 لجعلها أكثر تكيفًا مع الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، وسمّتها (التطبيقات التكيفية) Adaptive Apps.

ومع انتشار الأجهزة القابلة للطي، أصبحت التطبيقات التكيفية ضرورية لتحسين تجربة استخدام هذه الأجهزة، على سبيل المثال: يظهر التطبيق التكيفي بالطريقة المعتادة على الهاتف، لكنه يتوسع تلقائيًا لملء الشاشة عند فتحه على جهاز لوحي أو هاتف قابل للطي.

تحديثات في نظام الإشعارات

يقدم أندرويد 16 مزيتين جديدتين لنظام الإشعارات، هما:

مزية إشعارات التحديثات المباشرة: تتيح هذه المزية عرض تحديثات لحظية في الإشعار، مثل تتبع طلب توصيل الطعام دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

تجميع الإشعارات تلقائيًا من التطبيق نفسه: تُظهر هذه المزية الإشعارات المتعددة القادمة من تطبيق معين في إشعار واحد؛ مما ينظم لوحة الإشعارات ويقلل الفوضى.

مزايا أمنية متقدمة

يركز كل تحديث رئيسي لنظام أندرويد في تعزيز الأمان، ولا يختلف أندرويد 16 في ذلك. ومن أبرز المزايا الأمنية في هذا النظام مزية (التحقق من الهوية) Identity Check، التي تُجبر المستخدم على التحقق من بصمة الإصبع أو الوجه عند محاولة الوصول إلى إعدادات أو مزايا معينة من موقع غير موثوق.

وهناك أيضًا مزية (الحماية المتقدمة) Advanced Protection التي تتضمن مجموعة من أدوات الحماية الداخلية التي توفر حماية من التطبيقات الضارة، والهجمات الإلكترونية، والمكالمات المزعجة.

كما أضافت جوجل مزية (فحص السلامة) Safety Check إلى تطبيق (الأمان الشخصي) Personal Safety، تتيح لك إرسال إشعار إلى أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء إذا شعرت أنك معرّض لخطر أو ستذهب إلى مكان جديد بمفردك.

تحسينات في مزايا إمكانية الوصول لمستخدمي أجهزة السمع

شهدت مزايا إمكانية الوصول تحسينات مهمة في نظام أندرويد 16 خاصة فيما يتعلق بأجهزة السمع. فقد أصبح هناك دعم أوسع لأجهزة السمع من علامات تجارية متعددة، بالإضافة إلى تسهيل استخدام أجهزة السمع الداعمة لتقنية LE Audio في أثناء المكالمات.

وبعد التحديث إلى أندرويد 16، يمكن استخدام هاتف أندرويد كميكروفون لتلك الأجهزة وضبط مستوى الصوت المحيط بدقة عالية.