كيف تتعلم مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزز فرصك في سوق العمل؟

في الوقت الذي تُسرّع فيه الشركات وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر استثمارات ضخمة، ما يزال الكثير من الموظفين لا يعرفون شيئًا عن هذه التقنية. ووفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة Gallup، فإن ثلثي الموظفين لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي مطلقًا في وظائفهم، ويستخدمه 4% فقط يوميًا. وهذا الواقع يُعمّق الفجوة بين من يواكبون التطورات التقنية ومن يواجهون خطر التخلف المهني.

أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي ضرورة لأي شخص يسعى إلى النمو المهني، وفي دراسة حديثة، أظهرت النتائج أن تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي يزيد الرواتب بنسبة تصل إلى 56%.

هناك الكثير من الطرق والفرص المتاحة لتعلم أساسيات التعامل مع هذه التقنية، وفي هذا المقال سنعرض أهم الطرق التي يمكنك اتباعها لاكتساب مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، بغض النظر عن دورك الوظيفي أو خبرتك التقنية.

ابدأ بالدورات الاحترافية المجانية

أصبح تعلم الذكاء الاصطناعي أسهل من أي وقت مضى بفضل الدورات المجانية التي تقدمها مؤسسات رائدة مثل: OpenAI و Anthropic.

إذ تُقدم أكاديمية OpenAI ورشًا تعليمية بإشراف خبراء، بالإضافة إلى توفير محتوى تطبيقي وتفاعلي عبر الإنترنت. كما أطلقت Anthropic دورة (الطلاقة في الذكاء الاصطناعي) AI Fluency بالشراكة مع أساتذة جامعيين، بهدف تعليم المهارات العملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وليس فقط تحسين طريقة كتابة الأوامر النصية.

فالهدف ليس مجرد معرفة كيف تطرح أسئلة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بل كيف تحكم على نتائجه، ومتى تثق بها ومتى يجب أن يكون هناك تدخل بشري.

ابدأ باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للمهام البسيطة

يمكن للجميع الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، وفي بيئة العمل يمكنك استخدام هذه الأدوات للمساعدة في أداء المهام المتكررة بسرعة وكفاءة، مثل: كتابة الردود على رسائل البريد الإلكتروني، وتحليل البيانات، وإعداد المحتوى أو تقارير البحث.

كن جزءًا من المجتمعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي

الانضمام إلى مجتمعات تعليمية أو نقاشية، سواء على الإنترنت أو في محيطك المهني، سيساعدك في تبادل المعرفة والتجارب الواقعية.

ابحث في LinkedIn أو Discord عن مجموعات تهتم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفيدة لمجال عملك، أو بادر بإنشاء مجموعة داخل شركتك لتبادل الخبرات.

تعلم فن صياغة المطالبات

الذكاء الاصطناعي لا يفهم النوايا، بل يستجيب للتعليمات النصية. وهنا تأتي أهمية ما يُسمى (هندسة الأوامر) Prompt Engineering.

فبدلاً من قول: “اكتب لي رسالة”، عليك كتابة: “اكتب رسالة رسمية لعميل تغيّب عن اجتماعنا، مع نبرة ودودة، واقتراح موعد جديد للاجتماع معه الأسبوع القادم”.

وكلما زاد وضوح تعليماتك، كانت النتائج أفضل، ولتحسين مهاراتك في كتابة المطالبات اقرأ أمثلة جاهزة تشاركها المجتمعات المتخصصة، وأنشئ مكتبة شخصية تحتوي على نماذج فعالة قابلة للتعديل، وجرّب باستمرار تغيير أسلوبك في كتابة المطالبات لتقييمها وتحديد الأسلوب الأفضل.

أدمج الأدوات في عملك تدريجيًا

ابدأ بإنجاز مهام يسيرة أسبوعيًا بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة، كتلخيص وثيقة أو إعداد جدول اجتماع. وبمرور الوقت، ستشعر بالثقة بالذكاء الاصطناعي؛ مما يجعلك تستخدمه في المهام المعقدة.

من ناحية أخرى، جرّب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار جديدة أو إيجاد حلول بديلة لمشكلات مزمنة، واطلب منها تقديم رؤى مختلفة لمشكلة مالية، أو ابتكار طرق جديدة لأداء مهمة تقليدية.

تابع كل ما هو جديد فيما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي

التقنيات الجديدة تظهر يوميًا، ولتبقى مطّلعًا على كل ما هو جديد فيما يتعلق بأدوات الذكاء الاصطناعي خصص وقتًا أسبوعيًا (15 دقيقة مثلًا) لاستكشاف أدوات جديدة، واشترك في نشرات بريدية وتابع مدونات الشركات التقنية، وجرّب النسخ المجانية للأدوات الجديدة قبل اعتمادها في عملك.

قيّم تأثير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنتاجيتك

للتحقق من أن استخدام الذكاء الاصطناعي يساعدك في تعزيز إنتاجيتك وتطوير عملك، قيّم تأثيره بعدة طرق، مثل:

قياس الوقت المختصر في أثناء إنجاز مهام العمل.

جودة العمل: كأن تتحقق من جودة التقارير التي تُعدّها من كونها تحسنت بعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أم لا.

قياس التغييرات في كمية العمل المنجزة في وقت محدد قبل استخدام الذكاء الاصطناعي وبعده.

تحقق من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث خفّض زمن إعداد التقارير والوصول إلى البيانات أم لا.

طوّر مهارات التفكير النقدي وتعرّف أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

ليست كل المعلومات التي تقدمها أدوات الذكاء الاصطناعي صائبة أو حيادية، لذلك تنبغي معرفة متى يجب إجراء تحقق بشري، وكيفية التعامل مع الانحيازات المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، اطلع على المبادئ الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال عملك، وطوّر قدرتك على التمييز بين الاستخدام الفعّال والاستخدام المفرط أو الخطأ.