نظام iOS 26.. ما التغييرات القادمة إلى شاشة القفل في آيفون؟

أجرت آبل مجموعة من التغييرات في شاشة القفل في آيفون عبر التحديث الجديد iOS 26، وذلك بهدف جعلها أكثر قابلية للتخصيص.

وفي الوقت الحالي، تتوفر المزايا الجديدة القادمة إلى شاشة القفل في إصدار iOS 26 الخاص بالمطورين، وستصل إلى جميع المستخدمين في الإصدار النهائي الذي سيُطلق هذا الخريف.

إليك أهم التغييرات والمزايا الجديدة القادمة إلى شاشة القفل في نظام iOS 26:

1- إمكانية تغيير مكان الويدجات

في iOS 18، تظهر الويدجات في الجهة العلوية من شاشة القفل أسفل الساعة مباشرة ولا يمكن تحريكها. وأما في iOS 26، فيتيح لك وضع التخصيص “Customize” سحب الويدجات إلى الجهة السفلية من الشاشة، لتصبح فوق اختصاري الوصول السريع.

2- زيادة حجم الساعة

في iOS 26، يمكن زيادة حجم الساعة الظاهرة على شاشة القفل لتشغل مساحة أكبر من الشاشة؛ مما يُسهل قراءتها. ويمكن القيام بذلك من خلال وضع “التخصيص”، باستخدام مقبض سحب جديد في الزاوية اليمنى السفلية من إطار التحديد حول الساعة.

يمكن تكبير الأرقام لتشغل نصف الشاشة تقريبًا، وستنتقل الويدجات تلقائيًا إلى الجهة السفلية من الشاشة إذا كانت مفعّلة.

3- تسهيل الوصول إلى الصور

أصبحت شاشة القفل في iOS 26 تتضمن زرًا جديدًا لاختيار الصور في وضع التخصيص، يظهر في شكل نسخة مصغرة من الصورة المعروضة حاليًا. وعند الضغط عليه، يظهر خيار يُسمى (إظهار الصورة في المكتبة) Show Photo in Library، يسهل الوصول إلى الصورة الأصلية في المعرض. ويمكنك أيضًا اختيار صورة جديدة بالضغط على خيار (اختيار صورة) Choose Photo كما في iOS 18.

4- ظهور رسوم متحركة في غلاف الألبوم الموسيقي

يُضيف iOS 26 رسومات متحركة إلى غلاف الألبوم الموسيقي تظهر على كامل شاشة القفل عند تشغيل بعض المقاطع الموسيقية في تطبيق Apple Music. وعند الضغط على صورة الألبوم في مشغل الموسيقا الظاهر في شاشة القفل، تتوسع الصورة وتبدأ بالتحرك؛ مما يضيف تجربة سمعية وبصرية تفاعلية.

هذه الرسوم كانت متاحة داخل تطبيق Apple Music سابقًا، لكنها تظهر الآن للمرة الأولى في شاشة القفل. وما تزال المزية غير مدعومة لجميع أنواع المقاطع الصوتية. وتخطط آبل لإتاحة هذه المزية للمطورين، لذا من المُتوقع أن تعمل قريبًا مع تطبيقات تابعة للجهات الخارجية، مثل: Spotify و YouTube Music.