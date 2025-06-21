كل ما هو جديد في تطبيق “التذكيرات” في iOS 26

يُقدّم نظام iOS 26 العديد من التغييرات في تصميم واجهة المستخدم في هواتف آيفون، بالإضافة إلى تحديثات متعددة للتطبيقات المدمجة مثل: الملاحظات (Notes)، والخرائط (Maps)، والصور (Photos)، كما سيحصل تطبيق التذكيرات (Reminders) أيضًا على مجموعة من المزايا الجديدة لتحسين تجربة استخدامه وتسهيل تنظيم المهام ومتابعتها.

وفي هذا المقال، سنذكر جميع المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق التذكيرات في iOS 26:

تصميم “الزجاج السائل” الجديد

سيصل تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass) الجديد من آبل إلى جميع التطبيقات المدمجة في نظام iOS 26، لكن بعض التطبيقات يظهر فيها التغيير أوضح من غيرها.

وعند عرض قائمة المهام في تطبيق التذكيرات، تبدو التغييرات في التصميم طفيفة، لكن باقي الأقسام داخل التطبيق تظهر بتصميم مُحدث بنحو ملحوظ.

على سبيل المثال: أعادت آبل تصميم (القوائم الذكية) Smart Lists في الجهة العلوية من واجهة التطبيق بأسلوب بصري مميز، مع إضافة أيقونات جديدة في الزاوية اليمنى العلوية. كما أن واجهات إنشاء المهام وتحريرها حصلت أيضًا على مظهر جديد، فقد أصبحت أكثر تنظيمًا وتمايزًا بصريًا، مع إضافة أقسام جديدة تُسهّل عليك العثور على ما تبحث عنه.

إمكانية إنشاء المهام بسرعة من مركز التحكم مباشرة

يمكن للمستخدمين إنشاء المهام بسرعة غير مسبوقة في iOS 26، وذلك بفضل أداة جديدة خاصة بتطبيق التذكيرات تُسمى (تذكير جديد) New Reminder يمكن إضافتها إلى مركز التحكم، أو شاشة القفل، أو ربطها بزر الإجراءات (Action Button).

توفر هذه الأداة نافذة منبثقة تتيح القيام بإجراء سريع مرتبط بالمهام في تطبيق التذكيرات، مثل: تغيير القائمة، أو إضافة ملاحظة، أو تحديد تاريخ الاستحقاق، أو الموقع، أو وضع علامة على مهمة معينة.

التصنيف التلقائي للقوائم

في iOS 18، يمكن تقسيم القوائم الطويلة يدويًا داخل تطبيق التذكيرات إلى عدة أقسام لتسهيل إدارتها. وأما في iOS 26، فسيحصل التطبيق على مزية جديدة تتيح تصنيف القوائم تلقائيًا.

فبفضل الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence) يمكن لتطبيق التذكيرات إنشاء أقسام داخل القوائم الطويلة وتصنيف المهام تلقائيًا ضمنها.

التذكيرات المقترحة من الذكاء الاصطناعي

مزية أخرى تعتمد على الذكاء الاصطناعي من آبل حصل عليها تطبيق التذكيرات، هي (التذكيرات المقترحة) Suggested Reminders.

فباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للتطبيق تحليل محتوى ما تضيفه إليه سواء كان بريدًا إلكترونيًا، أو موقعًا إلكترونيًا، وغير ذلك، ثم اقتراح مهام يمكن إنشاؤها بناءً على ذلك المحتوى.

التذكير بالاتصال لاحقًا

يتضمّن iOS 26 تحسينات جديدة في تطبيق الهاتف، منها: التكامل مع تطبيق التذكيرات. فمن خلال قسم المكالمات الأخيرة، يمكنك السحب إلى الجهة اليُسرى للوصول إلى زر جديد مخصص لإنشاء تذكير. وعند الضغط عليه، يمكنك تعيين (تذكير بالاتصال لاحقًا) Call Back Reminder بعد ساعة، أو في وقت لاحق من اليوم، أو في اليوم التالي، أو في أي وقت آخر.

يتم إنشاء التذكير في تطبيق التذكيرات مع رابط مباشر إلى جهة الاتصال، كما سيظهر بنحو بارز أيضًا في تطبيق الهاتف.

تجاوز المنطقة الزمنية

إذا كنت تسافر كثيرًا إلى دول مختلفة، فقد تكون واجهت مشكلات في توقيت التذكيرات الذي قد يكون غير صحيح. ولحل هذه المشكلة، توفر آبل مزية تُسمى (تجاوز المنطقة الزمنية) Time Zone Override في تطبيق التقويم. وفي iOS 26، ستصل هذه المزية إلى تطبيق التذكيرات.

ولتفعيلها عليك الانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختيار منطقة زمنية افتراضية لتعيينها لجميع التذكيرات، بغض النظر عن موقعك الجغرافي.