خلل من مايكروسوفت يمنع تشغيل متصفح كروم في ويندوز

رصد عدد من المستخدمين في مطلع يونيو الجاري خللًا في مزايا التحكم الأبوي من مايكروسوفت Microsoft Family Safety أدى إلى منع تشغيل متصفح جوجل كروم في أجهزة ويندوز، إذ أفادوا بأن المتصفح يغلق تلقائيًا أو لا يعمل إطلاقًا عند محاولة تشغيله.

وتستخدم بعض العائلات والمدارس عادةً مزايا التحكم الأبوي عبر باقة Microsoft 365، وهي تتيح فلترة المحتوى، والتحكم في استخدام التطبيقات، لكن تبين أن هناك خللًا في النظام يتسبب بمنع متصفح كروم تحديدًا من العمل، دون أن يؤثر في متصفحات أخرى مثل فايرفوكس أو أوبرا.

وأكدت مديرة دعم كروم، إلين تي، أن “فريق كروم تحقق من التقارير، ووجد أن متصفح كروم لا يعمل لدى بعض المستخدمين عند تفعيل مزايا Family Safety”.

وتمكن بعض المستخدمين من تجاوز الخلل عبر تغيير اسم ملف تشغيل المتصفح من Chrome.exe إلى Chrome1.exe، كما يمكن إيقاف خيار “فلترة المواقع غير الملائمة” في إعدادات Family Safety لاستعادة عمل المتصفح، وإن كان ذلك يُضعف الرقابة الأبوية على المحتوى.

ومع مرور أكثر من أسبوعين على بداية المشكلة، لم تصدر مايكروسوفت أي تعليق رسمي أو تحديث لحل الخلل. وقال أحد مهندسي مشروع كروميوم، نواة متصفح كروم: “لم نتلق أي إشعار بشأن تحديث لحل المشكلة، ومايكروسوفت تكتفي بتقديم تعليمات فردية للمستخدمين الذين يتواصلون معها”.

ويأتي هذا التطور في ظل تاريخ طويل لمايكروسوفت في توجيه المستخدمين بعيدًا عن متصفح كروم، وتشجيعهم على استخدام متصفحها إيدج عبر وسائل تشمل النوافذ المنبثقة، والاستبيانات داخل صفحات تحميل كروم، وغيرها.

وكانت الشركة قد استخدمت محرك بينج في وقت سابق هذا العام لتقديم نتائج بحث توحي للمستخدمين بأنهم على موقع جوجل، إذ يفضل الغالبية العظمي من المستخدمين محرك بحث جوجل على محركها الخاص بينج.