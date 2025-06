Midjourney تطلق أول نموذج لها لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Midjourney أول نموذج لها لإنشاء مقاطع الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يفتح الباب أمام المستخدمين لتحريك الصور، سواء أُنشئت عبر المنصة أو حُمّلت من مصادر خارجية. وتتوفر الخدمة حاليًا عبر واجهة الويب فقط، وتتطلب اشتراكًا شهريًا يبدأ من 10 دولارات.

ويمكن للمستخدمين توليد مقاطع فيديو قصيرة مدتها 5 ثوانٍ، مع خيار تمديد المقطع لمدة قدرها 4 ثوانٍ في كل مرة، وحتى 4 مرات كحد أقصى. ويأتي هذا التحديث ضمن جهود Midjourney لتوسيع قدراتها، بعد أن كانت عُرفت في البداية بإنتاج الصور الثابتة العالية الجودة عبر الذكاء الاصطناعي.

وتدخل Midjourney مجال توليد الفيديو بنحو متأخر نسبيًا، إذ يشهد السوق منافسة شديدة. فقد كشفت جوجل حديثًا في مؤتمر I/O عن نموذج Veo 3 لتوليد مقاطع الفيديو من الأوامر النصية، وأداة Flow لدعم صناع الأفلام. كما تواصل OpenAI تطوير نموذجها Sora، في حين طرحت أدوبي نموذج Firefly Video لتوليد الفيديو من نصوص أو صور.

وتزامن الإطلاق الجديد مع أزمة قانونية، إذ رفعت شركتا ديزني و NBCUniversal دعوى قضائية على Midjourney، ووجهتا فيها اتهامات إليها باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر في تدريب النماذج الخاصة بها دون إذن.

وتمنح إمكانية تحريك الصور وتوليد مقاطع الفيديو المستخدمين من كافة المستويات فرصة لإنشاء مقاطع فيديو جذابة دون الحاجة إلى أدوات مونتاج تقليدية أو خبرات تقنية معقدة. وتُعد هذه الميزة مثالية لمنشئي المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمصممين، وحتى المسوّقين الرقميين الذين يبحثون عن إنتاج مرئي سريع.

Introducing our V1 Video Model. It's fun, easy, and beautiful. Available at 10$/month, it's the first video model for *everyone* and it's available now. pic.twitter.com/iBm0KAN8uy

— Midjourney (@midjourney) June 18, 2025