جوجل تعتزم إدماج نموذج توليد الفيديو Veo 3 في مقاطع الفيديو القصيرة

أعلنت منصة مشاركة مقاطع الفيديو يوتيوب أن نموذج الذكاء الاصطناعي المتقدم Veo 3 قادم إلى قسم مقاطع الفيديو القصيرة Shorts في وقت لاحق من هذا الصيف، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي نيل موهان.

وتمتاز النسخة الجديدة من Veo بقدرات محسّنة تشمل جودة فيديو أعلى وإدماجًا ذكيًا للصوت، مما يعزز إمكانيات منشئي Shorts لتوليد مقاطع فيديو إبداعية بسهولة واحترافية.

يُذكر أن منشئي مقاطع الفيديو القصيرة Shorts يستخدمون حاليًا الجيل السابق Veo 2 من خلال ميزة Dream Screen لتوليد الخلفيات أو المقاطع المستقلة.

ويُعد Veo 3 أحدث نماذج جوجل لتوليد الفيديو، وهو قادر على إنتاج مقاطع قصيرة بجودة عالية من خلال أوامر نصية فقط. ويستطيع النموذج فهم السرد المعقد، ويُنتج حركة واقعية مع إمكانية التحكم السينمائي في الكاميرا، كما يُولّد مؤثرات صوتية وعبارات حوارية متوافقة مع المشهد، مما يمنح الفيديو طابعًا متكاملًا.

ولم يكشف موهان بنحو محدد عن نوع الأدوات أو الوظائف التي سيجلبها Veo 3 لمنشئي مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، كما لم يُوضح إذا كانت الخدمة ستكون مجانية أم مأجورة، علمًا بأن توليد مقاطع الفيديو باستخدام Veo 3 حاليًا يتطلب اشتراكًا مأجورًا في خطط Google AI Pro أو AI Ultra، مما يثير تساؤلات حول إمكانية فرض رسوم على منشئي المحتوى في يوتيوب.

ومع هذا الإصدار، تبرز تساؤلات حول حقوق النشر ومراقبة جودة المحتوى وآلية تحقيق الدخل من مقاطع الفيديو المُنشأة بنموذج Veo 3. كما أن هنالك مخاوف من انتشار محتوى منخفض الجودة أو تضليل المشاهدين، فضلًا عن تأثير هذه التقنية في محتوى منشئي المحتوى التقليديين.

وفي سياق متصل، كشف موهان أن مقاطع Shorts تحصد أكثر من 200 مليار مشاهدة يوميًا، مما يعكس النمو الكبير في متابعة مقاطع الفيديو القصيرة، ويدفع جوجل إلى تعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن هذه المنصة السريعة التوسع.