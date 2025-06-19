Project Indigo.. تطبيق تصوير جديد من أدوبي لهواتف آيفون

أطلقت شركة أدوبي تطبيقها الجديد “Project Indigo” لهواتف آيفون، في محاولة لتطوير تجربة التصوير عبر الهواتف الذكية، من خلال مزج تقنيات التصوير الحاسوبي مع أدوات تحكم احترافية ومزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويحمل التطبيق بصمة مهندسي كاميرا هواتف جوجل بكسل السابقين، مارك ليفوي وفلوريان كاينتز، الذين أسهما في تطوير مفاهيم التصوير الحاسوبي داخل جوجل، قبل انتقالهم إلى أدوبي عام 2020 لتأسيس فريق هدفه إنشاء “تطبيق كاميرا شامل”.

ويعالج Project Indigo الانتقادات الشائعة للكاميرات الذكية، مثل المعالجة المفرطة للصور أو محدودية التحكم، عبر تقنيات تصوير توفر مظهرًا طبيعيًا أقرب لما تنتجه كاميرات SLR، مع “معالجة خفيفة” فقط في تباين الألوان والحدة.

ويتيح التطبيق التحكم اليدوي الكامل في الإعدادات، ويوفر صورًا بأعلى جودة ممكنة عبر التصوير الحاسوبي، سواء بصيغة JPEG أو RAW. ويلتقط Indigo ما يصل إلى 32 إطارًا مدمجًا في صورة واحدة، مع تعمد إنقاص تعريض الصور (Underexposure) لتحسين النتائج النهائية.

ويضم التطبيق أيضًا مزايا تجريبية مبتكرة مثل “إزالة الانعكاسات” بالذكاء الاصطناعي، لإزالة الانعكاسات غير المرغوب فيها من الصور.

ووفقًا لأدوبي، فإن التطبيق يتوفر الآن مجانًا عبر متجر آب ستور لهواتف آيفون 12 فما أحدث، مع تأكيدها وجود إصدار خاص لأجهزة أندرويد قيد التطوير.

ويشكّل Project Indigo اختبارًا حقيقيًا لقدرة التطبيقات الخارجية على كسر هيمنة تطبيقات الكاميرا الافتراضية المدمجة في الهواتف الذكية، فحتى مع ما توفره هذه التطبيقات من سهولة استخدام وتكامل عميق مع نظام التشغيل، فإن الكثير من المستخدمين المحترفين والهواة يبحثون عن تحكم أكبر وجودة أعلى، وهو ما يحاول تطبيق Indigo تقديمه.