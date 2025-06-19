نظام iPadOS 26.. مزايا جديدة لتعزيز الإنتاجية قادمة إلى أجهزة آيباد اللوحية

أعلنت آبل الإصدار الأحدث من نظام iPadOS خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2025 وهو iPadOS 26، الذي يأتي بسلسلة من المزايا الجديدة لأجهزتها اللوحية الشهيرة. ومثل نظام iOS المخصص لهواتف آيفون، حصل iPadOS على ترقية إلى الإصدار رقم 26، في خطوة من آبل نحو توحيد تسمية أنظمة تشغيل أجهزتها، مثل: watchOS و tvOS و visionOS.

أضافت آبل إلى نظام iPadOS 26 مجموعة من مزايا تعزيز الإنتاجية بعضها متوفرة في نظام macOS، لتجعل أجهزة آيباد اللوحية مثالية للعمل والدراسة، وتوفر تجربة قريبة من استخدام حواسيب ماك.

إليك أبرز مزايا تعزيز الإنتاجية القادمة إلى أجهزة آيباد اللوحية في نظام iPadOS 26.

1- نظام النوافذ الجديد كُليًا

يُعد نظام النوافذ الجديد من أبرز المزايا في iPadOS 26، ويهدف إلى تعزيز تجربة تعدد المهام. ويتيح هذا النظام للمستخدمين إعادة تحجيم نوافذ التطبيقات بحرية، ووضعها في أي مكان في الشاشة، وفتح عدد أكبر منها في الوقت نفسه.

تهدف آبل من خلال هذه التحسينات إلى تقليل الفروق بين أنظمة تشغيلها، وأن تصبح تجربة استخدام أجهزة آيباد قريبة من تجربة استخدام حواسيب ماك.

2- مزايا جديدة لتعدد المهام

أصبح بإمكان المستخدمين إعادة ترتيب النوافذ بسهولة عبر خاصية (Window Tiling). ويدعم النظام الجديد أيضًا خاصية Stage Manager والشاشات الخارجية، لتوسيع مساحة العمل.

وقد أضافت آبل مزية النوافذ العائمة الجديدة التي تتيح للمستخدمين تغيير حجم التطبيقات وتحويلها إلى نوافذ عائمة، مما يسمح بتشغيل عدة تطبيقات في وقت واحد وتحديد مكان ظهورها بدقة.

ومن المزايا الأخرى المستوحاة من macOS مزية Exposé التي تتيح عرضًا سريعًا لجميع النوافذ المفتوحة.

3- شريط قوائم جديد للتطبيقات

لزيادة التشابه بين نظامي iPadOS و macOS وبهدف تعزيز الإنتاجية وتسهيل الوصول إلى التطبيقات، ستقدم آبل في iPadOS 26 شريط قوائم جديدًا للتطبيقات.

وسيوفر هذا الشريط إعدادات خاصة بكل تطبيق، ويمكن للمطورين تخصيص ما يمكن عرضه فيه. وللوصول إليه، يمكنك السحب من الجهة العلوية من الشاشة، أو تحريك المؤشر نحو الأعلى إذا كنت تستخدم الفأرة.

4- تصميم جديد لتطبيق الملفات

يأتي تطبيق الملفات (Files) في تصميم جديد قريب من تصميم تطبيق الملفات في macOS، مع دعم المجلدات وتخطيطات عرض متعددة تُسهّل السحب والإفلات في شريط التطبيقات.

كما أصبحت المجلدات تتوسع تلقائيًا لإظهار محتوياتها، ويمكنك اختيار التطبيقات الافتراضية لفتح أنواع معينة من الملفات.

5- تطبيق المعاينة (Preview)

تطبيق Preview الجديد يشبه نظيره في macOS، ويدعم الكتابة بالقلم الذكي Apple Pencil. وسيساعدك هذا التطبيق في إدارة الملفات بطريقة أسهل من الطرق الحالية، كما سيُمكنك من العمل في أكثر من مهمة في وقت واحد.

6- مزية الترجمة الفورية

تُعدّ مزية الترجمة الفورية من مزايا Apple Intelligence القادمة إلى أجهزة آيباد، وستتوفر في تطبيق الهاتف، بالإضافة إلى تطبيقي الرسائل وفيس تايم.

تُترجم هذه المزية المحادثات تلقائيًا إلى اللغة الافتراضية للهاتف، مع عرض نص الترجمة في أثناء المكالمات أو نطقها عند الاتصال الهاتفي.

ما المزايا الأخرى القادمة إلى أجهزة آيباد في iPadOS 26؟

بالإضافة إلى مزايا تعزيز الإنتاجية ستحصل أجهزة آيباد على المزايا التالية في نظام iPadOS 26:

تصميم “الزجاج السائل” (Liquid Glass)

أعلنت آبل تصميم واجهة جديدًا يحمل اسم “الزجاج السائل”، سيظهر في جميع أنظمة تشغيل أجهزتها. وكما يشير الاسم، يوفر التصميم مظهرًا زجاجيًا شفافًا عبر أجزاء مختلفة من واجهة الاستخدام، منها أيقونات الشاشة الرئيسية. وقد استلهمت آبل التصميم من نظام VisionOS الخاص بنظارة Vision Pro.

تطبيقات جديدة

ستحصل أجهزة آيباد اللوحية على ثلاثة تطبيقات جديدة، هي:

تطبيق Journal : لتدوين الأفكار اليومية باستخدام Apple Pencil أو لوحة المفاتيح.

تطبيق Apple Games : يتيح متابعة الأحداث والتحديثات داخل الألعاب ودعوة الأصدقاء عبر Game Overlay.

تطبيق الهاتف Phone : سيصل تطبيق الهاتف إلى أجهزة آيباد اللوحية مع مزايا انتظار المكالمات وتصفيتها الجديدة.

ما الأجهزة المتوافقة مع iPadOS 26؟

ستدعم الأجهزة التالية نظام iPadOS 26 القادم في هذا الخريف:

جهاز iPad Pro (M4).

جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بوصة (الجيل الثالث) والطرز الحديثة.

جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة (الجيل الأول) والطرز الحديثة.

جهاز iPad Air (M2) والطرز الحديثة.

جهاز iPad Air (الجيل الثالث) والطرز الحديثة.

جهاز iPad (A16) والطرز الحديثة.

جهاز iPad (الجيل الثامن) والطرز الحديثة.

جهاز iPad Mini (A17 Pro).

جهاز iPad Mini (الجيل الخامس).