مقارنة بين macOS Tahoe و macOS Sequoia.. ما أبرز الفروق؟ وهل يجب عليك التحديث؟

كشفت آبل في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC الذي عُقد في 9 يونيو 2025 عن الإصدار الجديد من نظام تشغيل حواسيب ماك macOS Tahoe الذي ستطلق الإصدار النهائي منه في وقت لاحق من هذا العام.

يأتي macOS Tahoe مع مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة الاستخدام، مع التركيز في تحسين الإنتاجية والتخصيص. لكن ما الفرق بينه وبين الإصدار الحالي macOS Sequoia، وهل ينبغي لك الترقية فورًا عند إطلاقه؟

أولًا: مزايا macOS Sequoia

إليك أبرز ما قدمه نظام macOS Sequoia لحواسيب ماك:

نظام Apple Intelligence

من أبرز ما تضمنه إصدار Sequoia نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة آبل Apple Intelligence الذي يوفر للمستخدمين مجموعة من المزايا والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد استفاد منها جميع مستخدمي حواسيب ماك التي تعمل بمعالجات M من آبل.

ومن أبرز ما يوفره نظام Apple Intelligence: أدوات الكتابة الذكية التي تتيح لك إنشاء رسائل بريد إلكتروني ونصوص ومحادثات باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تعديلها لتناسب أسلوبك الخاص في الكتابة. كما يوفر مزية Image Playground لتوليد صور فورية بناءً على أوامر نصية، وغير ذلك من المزايا الذكية.

انعكاس شاشة آيفون (iPhone Mirroring)

في الأجهزة المزودة بمعالجات M، قدّم Sequoia مزية انعكاس شاشة آيفون، التي تتيح لك تشغيل واستخدام هاتف آيفون مباشرة من حاسوب ماك، ويشمل ذلك إمكانية فتح التطبيقات، والوصول إلى الإشعارات، ونقل الملفات دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

ترتيب النوافذ (Windows Tiling)

تتيح لك هذه المزية سحب النوافذ إلى مناطق معينة من الشاشة، ثم يُعدّل النظام حجمها تلقائيًا لملء كامل الشاشة أو نصفها أو ربعها.

تأثيرات مكالمات الفيديو

أضافت آبل إلى حواسيب ماك عبر نظام macOS Sequoia تأثيرات جديدة إلى تطبيقات المكالمات المرئية، مثل: وضع العرض التقديمي، وضبابية الخلفية، والتفاعلات المرئية في أثناء إجراء المكالمة.

تحديثات في متصفح سفاري

حصل متصفح سفاري على تحسينات تضمنت ملخصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمقالات الويب، ومزية Highlights التي تبرز أهم المعلومات في الصفحة.

تطبيق كلمات المرور (Passwords)

أطلقت آبل تطبيقها الخاص لإدارة كلمات المرور، وهو مخصص لتخزين بيانات الحسابات، والرموز، ومفاتيح المرور، وكلمات المرور الخاصة بشبكات الواي فاي مع مزامنة آمنة بين جميع أجهزة آبل.

تحديثات في تطبيق الرسائل (Messages)

أضاف نظام macOS Sequoia إلى تطبيق الرسائل تنسيقات جديدة للنصوص، وإمكانية إضافة ردود باستخدام الملصقات، وإمكانية جدولة الردود.

تحديثات في تطبيق الملاحظات (Notes)

أصبح تطبيق الملاحظات في macOS Sequoia يدعم التظليل، وفهم الرموز الرياضية. وفي الحواسيب التي تعمل بمعالجات M تتوفر إمكانية تسجيل مقطع صوتي في تطبيق الملاحظات وإجراء نسخ نصي كامل.

ثانيًا: المزايا الجديدة في macOS Tahoe

سيُضيف نظام macOS Tahoe مجموعة مميزة من المزايا والأدوات الجديدة إلى حواسيب ماك المتوافقة، أبرزها:

تصميم جديد لواجهة المستخدم

في 2025، قررت آبل تحديث التصميم العام لجميع أنظمة تشغيل أجهزتها، وقدمت تصميمًا جديدًا يسمى (الزجاج السائل) Liquid Glass.

يتميز هذا التصميم بتأثيره الشفاف، حيث تمتزج الألوان في الخلفية مع القوائم والنوافذ المنبثقة، ويوفر تجربة بصرية مميزة وغير مسبوقة في أجهزة آبل.

إمكانية تخصيص مركز التحكم (Control Center)

في نظام macOS Tahoe يمكن للمستخدم تخصيص مركز التحكم بإضافة عناصر تحكم خاصة بتطبيقات الطرف الثالث مثل تطبيق زوم.

تخصيص مظهر المجلدات

يسمح لك macOS Tahoe بتخصيص مظهر جهازك أكثر من أي وقت مضى، مثل: تغيير ألوان المجلدات بنحو فردي، وإضافة رموز تعبيرية إلى أيقوناتها.

مزية الاستمرارية (Continuity)

ركزت آبل في تعزيز التكامل بين حواسيب ماك وهواتف آيفون في نظام macOS Tahoe؛ إذ سيتمكن المستخدم من تتبع أنشطة التطبيقات المباشرة التي تعمل في هاتفه من حاسوب ماك مثل تتبع طلب طعام أو سيارة أجرة.

تطبيق الهاتف (Phone App)

تطبيق الهاتف سيكون متاحًا في حواسيب ماك في نظام macOS Tahoe، وبفضل مزية انعكاس شاشة آيفون، يمكن للمستخدم إجراء المكالمات واستقبالها، والوصول إلى سجل المكالمات وجهات الاتصال والبريد الصوتي، وجميع الأنشطة ستكون متزامنة مع هاتف آيفون.

وسيتيح ذلك أيضًا استخدام المزايا الجديدة القادمة إلى تطبيق الهاتف في iOS 26، مثل:

Hold Assist: هي مزية يتولى فيها الذكاء الاصطناعي الرد في أثناء وضع الانتظار، ثم ينبهك عند بدء المكالمة.

Call Screening: هي مزية يرد خلالها الذكاء الاصطناعي على المكالمات غير المعروفة، ويستفسر عن هوية المتصل وسبب المكالمة، ويقدم ملخصًا لك.

Live Translation: هي مزية توفر ترجمة فورية صوتية للمكالمات.

تحسين أداة البحث الداخلي Spotlight

حصلت أداة البحث الداخلي Spotlight على تحسينات كبيرة في نظام macOS Tahoe، فقد أصبحت أكثر دقة بفضل الترشيحات والاقتراحات الذكية، كما يمكن تنفيذ إجراءات مباشرة من خلالها مثل طلب إرسال رسالة بمجرد كتابة الاختصار “SM”.

تطبيق الألعاب الجديد (Games App)

يتضمن macOS Tahoe تطبيقًا مخصصًا للألعاب، يتيح للمستخدم الوصول السريع إلى مكتبة الألعاب الخاصة به، وإعدادات الألعاب، كما يتيح المراسلة مع الأصدقاء أو دعوتهم إلى اللعب.

تحديثات في تطبيق الرسائل

حصل تطبيق الرسائل على مزايا جديدة مثل: خلفيات الدردشات الجماعية، وإمكانية تصفية الرسائل القادمة من مرسلين مجهولين.

مزية الترجمة الفورية (Live Translations)

بفضل Apple Intelligence، ستتمكن من إرسال واستقبال رسائل مترجمة تلقائيًا في مختلف التطبيقات. وفي المكالمات الصوتية، ستحصل على ترجمة صوتية مباشرة.

ثالثًا: ما حواسيب ماك الداعمة لنظام macOS Tahoe؟

أكدت آبل أن الأجهزة التالية ستدعم macOS Tahoe المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام. وستتوفر مزايا Apple Intelligence فقط في الأجهزة التي تعمل بمعالجات M:

حاسوب MacBook Air (2020 والإصدارات الحديثة).

حاسوب MacBook Pro (2020 والإصدارات الحديثة).

حاسوب MacBook Pro (2019) الذي يأتي بمقاس قدره 16 بوصة.

حاسوب (iMac (2020 والإصدارات الحديثة.

حاسوب (Mac mini (2020 والإصدارات الحديثة.

حاسوب (Mac Studio (2022 والإصدارات الحديثة.

حاسوب Mac Pro (2019) والإصدارات الحديثة.

رابعًا: ما الفرق الرئيسي بين macOS Tahoe و macOS Sequoia؟ وهل يجب عليك الترقية؟

بالنظر إلى المزايا الجديدة في كلا النظامين، نجد أن آبل تركز كثيرًا في قدرات الذكاء الاصطناعي وتكامل آيفون مع حواسيب ماك في إصدار Tahoe. وأما Sequoia فكان بمنزلة الانطلاقة الأولية لمزايا الذكاء الاصطناعي، ويبدو أن Tahoe هو الإصدار الذي يجلب الفوائد الحقيقية، بالإضافة إلى أن التحديثات القادمة إلى أداة Spotlight عبر نظام Tahoe قد تُحدث تغييرًا جذريًا في طريقة العمل.

هل يجب عليك الترقية إلى macOS Tahoe؟

إذا كان لديك حاسوب ماك يدعم Apple Intelligence، فإن نظام macOS Tahoe سيوفر لك تجربة استخدام مميزة ومفيدة وقد تتحسن إنتاجيتك بفضل المزايا المفيدة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التصميم الجديد.

وأما إذا كان حاسوبك لا يعمل بمعالج M، فلن تلاحظ فرقًا كبيرًا فيما يتعلق بالإنتاجية، ومع ذلك ستتمكن من الحصول على تجربة بصرية مميزة بفضل تصميم Liquid Glass بالإضافة إلى بعض المزايا الجديدة غير المعتمدة على Apple Intelligence.