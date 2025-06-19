ما الجديد في خدمة Apple CarPlay في نظام iOS 26؟

شهد مؤتمر آبل السنوي للمطورين 2025 WWDC، إعلان الشركة مجموعة من التحديثات الجديدة لنظام تشغيل هواتف آيفون iOS 26، منها تحسينات مهمة لمستخدمي خدمة Apple CarPlay الخاصة بالسيارات، والتي تقدم تجربة قيادة ذكية.

وفي هذا المقال، سنذكر أبرز المزايا الجديدة التي ستتوفر في CarPlay مع إطلاق iOS 26 هذا الخريف:

1- تصميم جديد لواجهة CarPlay

حصل نظام iOS 26 على تصميم جديد كُليًا أطلقت عليه آبل اسم “الزجاج السائل” Liquid Glass، وتماشيًا مع إعادة تصميم نظام iOS 26، تأتي خدمة CarPlay بمظهر جديد أيضًا يمنح المستخدم تجربة بصرية مميزة، وتأثيرًا زجاجيًا للأيقونات وتصميمًا أصغر حجمًا للإشعارات؛ مما يتيح رؤية الاتجاهات بوضوح على الشاشة في أثناء القيادة في حال وصول إشعارات.

2- دعم الويدجات (Widgets)

سيتمكن المستخدم من عرض الويدجات في واجهة CarPlay، ليتمكن من الوصول السريع إلى معلومات مثل: حال الطقس، والتذكيرات، والمعلومات المتعلقة بأجهزة المنزل الذكية، وغير ذلك.

كما سيتمكن المستخدم من عرض الأنشطة الحية مباشرة على شاشة السيارة، على سبيل المثال: يمكنك تتبع حال رحلة طيران صديق لك في أثناء توجهك إلى المطار لاستقباله.

3- توسيع دعم خدمة CarPlay Ultra

أعلنت آبل الشهر الماضي CarPlay Ultra، وهو إصدار مطوّر من CarPlay ويتميّز بقدرته على عرض معلومات لحظية في مختلف شاشات السيارة، ومنها العدادات الرقمية مثل: السرعة، وعدد دورات المحرك، ومستوى الوقود، ودرجة حرارة المحرك، بالإضافة إلى مزج معلومات من الهاتف مثل: الخرائط والوسائط مع بيانات السيارة كالأنظمة المساعدة للسائق، وضغط الإطارات.

ويُتيح الإصدار الجديد للمستخدمين التحكم في وظائف السيارة عبر الأزرار الفعلية، أو الشاشة التي تعمل باللمس، أو باستخدام المساعد الصوتي سيري، ومن تلك الوظائف: التكييف، والراديو، وإعدادات الأداء، والنظام الصوتي.

حتى الآن، يتوفر هذا الإصدار فقط في سيارات Aston Martin الجديدة في الولايات المتحدة وكندا، لكن آبل تعمل مع شركات تصنيع السيارات الأخرى لتوسيع نطاق الدعم. ووفقًا لموقع Top Gear، فإن شركات مثل هيونداي وكيا وفورد تعمل على دمج إصدار CarPlay Ultra المطوّر في سياراتها المستقبلية لمنح المستخدمين تجربة قيادة أكثر ذكاءً.