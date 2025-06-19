فيسبوك تُضيف دعم مفاتيح المرور لتعزيز حماية الحسابات

أعلنت شركة ميتا إضافة دعم ميزة مفاتيح المرور (Passkeys) لتطبيق فيسبوك في الهواتف المحمولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات، والتصدي لهجمات التصيّد الإلكتروني.

وتُتيح مفاتيح المرور للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام وسائل التحقق البيومترية المتوفرة في أجهزتهم مثل بصمة الإصبع أو تعرف الوجه، بالإضافة إلى رمز PIN، مما يجعل من الصعب على المهاجمين اختراق الحسابات.

وتُعد مفاتيح المرور بديلًا أكثر أمانًا لكلمات المرور التقليدية، إذ لا يمكن سرقتها أو تخمينها أو تسريبها، كما أنها توفر حماية فعّالة ضد محاولات التصيّد التي تعتمد عادةً على خداع المستخدمين للدخول إلى صفحات تسجيل دخول مزيفة. فالمتصفح يربط المفتاح مباشرة بالنطاق الصحيح، ويرفض استخدامه في المواقع المزورة، لكن الخطر يبقى قائمًا إذا أصر المستخدم على كتابة كلمة المرور يدويًا في الصفحة المزيفة.

ولم تحدد ميتا موعدًا دقيقًا لإطلاق الدعم، مكتفيةً بالقول إنه سيصل نظامي أندرويد و iOS قريبًا، كما تخطط الشركة لتوفير الميزة في تطبيق المراسلة الفورية التابع لها Messenger أيضًا، إذ سيكون بإمكان المستخدمين استخدام مفتاح المرور نفسه المخصص لفيسبوك.

وبهذه الخطوة، تنضم فيسبوك إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي اعتمدت نظام تسجيل الدخول الآمن هذا، مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل وواتساب.

يُذكر أنه حتى بعد تفعيل مفتاح المرور، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور التقليدية، أو عبر مفتاح أمان مادي، أو من خلال التحقق بخطوتين، كما سيكون من الممكن استخدام مفتاح المرور أيضًا عند تعبئة معلومات الدفع في خدمة Meta Pay.