سامسونج تدرس إطلاق خطط اشتراك لمنصتها الصحية لتوفير مزايا متقدمة

أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها تدرس حاليًا إضافة خطط اشتراك مأجورة إلى منصتها الصحية Samsung Health، بعد أن ظلت كافة مزايا التطبيق مجانية منذ إطلاقها.

وتأتي هذه الخطوة بهدف توفير رؤى أكثر تقدمًا حول صحة المستخدمين وأدائهم البدني، في خطوة مشابهة لما تقدمه خدمات مثل Fitbit Premium و Garmin Connect Plus و Fitness Plus التابعة لآبل.

وفي مقابلة مع موقع CNET التقني، صرّح الدكتور هون باك، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق الصحة الرقمية في سامسونج، بأن الشركة تفكر جديًا في تبنّي نموذج الاشتراكات المأجورة في تطبيقها الصحي.

وأوضح باك أن الوظائف الأساسية لتتبع اللياقة والصحة ستظل متاحة مجانًا لكافة المستخدمين، في حين ستُخصص بعض التحليلات والبرامج التدريبية المتقدمة للمشتركين أو مالكي الأجهزة الحديثة.

ويأتي هذا الإعلان تزامنًا مع طرح تحديث One UI 8 Watch، الذي يجلب أربع مزايا صحية جديدة، وهي مؤشر مضادات الأكسدة، وإرشادات وقت النوم، ومدرب الجري، بالإضافة إلى تحميل الأوعية الدموية، وهو مصطلح يشير إلى مستوى الضغط أو الجهد الذي تتحمله الأوعية الدموية في أثناء عمل القلب والجهاز الدوري.

وستتوفر هذه المزايا في ساعات Galaxy Watch بدءًا من الجيل الخامس، لكن بعضها سوف يقتصر على الإصدارات الحديثة فقط؛ إذ سيحصل مستخدمو Galaxy Watch Ultra على مزايا مؤشر مضادات الأكسدة وتحميل الأوعية الدموية، في حين سيتطلب تفعيل مدرب الجري امتلاك ساعة Galaxy Watch 7 أو إصدارًا أحدث.

وتُقدَّم بعض هذه الوظائف حاليًا تحت مظلة اختبارية، مما يعني أنها ستتاح كنسخة تجريبية أولية قبل إطلاقها بنحو رسمي.

ويعتمد تشغيل تلك المزايا على مستشعرات BioActive من الجيل الجديد، وهي تستخدم ترتيبًا دقيقًا من مصابيح LED لقياس أطوال موجية مختلفة، وقياس الضغط القلبي الوعائي العام.

ويُرجح أن تتوفر بعض المزايا المتقدمة مجانًا في الأجهزة الحديثة من سامسونج مثل ساعات Galaxy Watch الحديثة وخواتم Galaxy Ring، في حين قد يُتاح جزء منها في الأجهزة القديمة ضمن خطط الاشتراك. ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد الإطلاق أو أسعار الاشتراكات المحتملة.