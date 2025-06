حل مبتكر من كاسبرسكي.. إطلاق متجر لشرائح “eSIM” لتوفير اتصالًا سلسًا للمسافرين

في عالم يزداد ترابطًا، أطلقت شركة كاسبرسكي متجرها لشرائح (eSIM)، وهو حل مبتكر مصمم لتلبية احتياجات المسافرين من السياح ورجال الأعمال حول العالم، ويهدف هذا المتجر إلى تبسيط عملية الاتصال بالإنترنت، موفرًا وصولًا سريعًا وموثوقًا في أكثر من 150 بلدًا ومنطقة، مع تقديم أكثر من 2,000 خطة بيانات بأسعار تنافسية.

شهدت تقنية (eSIM) نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أظهرت بيانات جمعية GSMA، وجود ارتفاع ضخم في إنتاج الأجهزة المحمولة المتوافقة مع (eSIM)، إذ ارتفع الإنتاج بمعدل عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن المتوقع أن تشكل تقنية (eSIM) نصف اتصالات الهواتف المحمولة عالميًا بحلول عام 2028، ويُعزى هذا الانتشار المتزايد إلى الراحة والسهولة التي توفرها، إذ تلغي الحاجة إلى شرائح (SIM) التقليدية وتضمن تجربة اتصال سلسة أينما ذهب المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة من كاسبرسكي لتلبية هذا الطلب المتنامي، موفرة وصولًا سهلًا لباقات eSIM من مزودي الخدمات المحليين حول العالم.

يقدم متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) تجربة اتصال عالمية بأسعار معقولة تتجاوز تعقيدات شرائح (SIM) التقليدية، وتشمل المزايا الرئيسية:

يمكن للمستخدمين الوصول إلى خطط (eSIM) من مزودي الاتصالات المحليين في أكثر من 150 دولة ومنطقة بأسعار تنافسية وشروط واضحة، مع إلغاء رسوم التجوال المرتفعة.

تتيح شرائح eSIM للمستخدمين تجنب رسوم التجوال الباهظة التي تفرضها الشرائح الأصلية، وتُغنيهم عن البحث عن منافذ بيع الشرائح المحلية والإفصاح عن بياناتهم الشخصية، كما تحميهم من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة.

يتميز متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) بواجهة مستخدم بسيطة تُسهّل اختيار الباقات، وشراءها، وإعادة شحنها، والتحكم باستهلاك البيانات. كما يتيح النظام للمسافرين اختيار موعد تفعيل الخدمة، إذ يمكنهم إعداد شريحة (eSIM) سابقًا للاتصال بمجرد بدء الرحلة عبر خطوات بسيطة.

تتنوع الخيارات لتناسب الوجهات المختلفة، إذ يمكن اختيار خطط مخصصة لدول محددة، أو خطة عالمية تغطي 122 وجهة، بالإضافة إلى خطط عالمية مصغرة تلبي احتياجات مناطق معينة.

وفيما يتعلق بمدة الرحلة، يستطيع المسافرون تحديد خطط تنتهي صلاحيتها بعد مدة زمنية معينة أو خطط تبقى نشطة حتى نفاد البيانات، مما يضمن الاتصال سواء كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.

كما يتيح المتجر للمستخدمين صلاحية تحديد متى يبدأ اشتراكهم، سواء كان ذلك في موعد مستقبلي أو فورًا، مما يمنحهم مرونة تتماشى مع جدول سفرهم.

يضمن المتجر استمرارية خدمة البيانات عبر توفير متابعة فورية للاستهلاك وتنبيهات عند اقتراب الرصيد من النفاد، كما يوفر حساب المستخدم (في الموقع أو التطبيق) خاصية إعادة الشحن السريع ودعم العديد من الدول عبر شريحة eSIM واحدة، إذ يكفي تثبيت واحد للاستخدام مدى الحياة.

أُطلق متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) بالتعاون مع شركة (BNESIM) المتخصصة في تقديم خدمات eSIM العالمية منذ 2017.

🌍✈️ Stay Connected Anywhere with Kaspersky eSIM Store!

Travelling just got easier! Say goodbye to expensive roaming fees, hunting for local SIMs, or risky public Wi-Fi. With Kaspersky eSIM Store, you can access fast, affordable data in 150+ countries—all from your phone.

✅… pic.twitter.com/jGCIv0CtMQ

— Kaspersky (@kaspersky) June 17, 2025