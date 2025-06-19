حل مبتكر من كاسبرسكي.. إطلاق متجر لشرائح “eSIM” لتوفير اتصالًا سلسًا للمسافرين

في عالم يزداد ترابطًا، أطلقت شركة كاسبرسكي متجرها لشرائح (eSIM)، وهو حل مبتكر مصمم لتلبية احتياجات المسافرين من السياح ورجال الأعمال حول العالم، ويهدف هذا المتجر إلى تبسيط عملية الاتصال بالإنترنت، موفرًا وصولًا سريعًا وموثوقًا في أكثر من 150 بلدًا ومنطقة، مع تقديم أكثر من 2,000 خطة بيانات بأسعار تنافسية.

صعود تقنية (eSIM):

شهدت تقنية (eSIM) نموًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية، فقد أظهرت بيانات جمعية GSMA، وجود ارتفاع ضخم في إنتاج الأجهزة المحمولة المتوافقة مع (eSIM)، إذ ارتفع الإنتاج بمعدل عشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.

ومن المتوقع أن تشكل تقنية (eSIM) نصف اتصالات الهواتف المحمولة عالميًا بحلول عام 2028، ويُعزى هذا الانتشار المتزايد إلى الراحة والسهولة التي توفرها، إذ تلغي الحاجة إلى شرائح (SIM) التقليدية وتضمن تجربة اتصال سلسة أينما ذهب المستخدم.

وتأتي هذه الخطوة من كاسبرسكي لتلبية هذا الطلب المتنامي، موفرة وصولًا سهلًا لباقات eSIM من مزودي الخدمات المحليين حول العالم.

مزايا متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM):

يقدم متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) تجربة اتصال عالمية بأسعار معقولة تتجاوز تعقيدات شرائح (SIM) التقليدية، وتشمل المزايا الرئيسية:

1- سهولة الوصول والأسعار التنافسية:

يمكن للمستخدمين الوصول إلى خطط (eSIM) من مزودي الاتصالات المحليين في أكثر من 150 دولة ومنطقة بأسعار تنافسية وشروط واضحة، مع إلغاء رسوم التجوال المرتفعة.

2- تجنب المشكلات التقليدية :

تتيح شرائح eSIM للمستخدمين تجنب رسوم التجوال الباهظة التي تفرضها الشرائح الأصلية، وتُغنيهم عن البحث عن منافذ بيع الشرائح المحلية والإفصاح عن بياناتهم الشخصية، كما تحميهم من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة.

3- مرونة وسهولة في الاستخدام:

يتميز متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) بواجهة مستخدم بسيطة تُسهّل اختيار الباقات، وشراءها، وإعادة شحنها، والتحكم باستهلاك البيانات. كما يتيح النظام للمسافرين اختيار موعد تفعيل الخدمة، إذ يمكنهم إعداد شريحة (eSIM) سابقًا للاتصال بمجرد بدء الرحلة عبر خطوات بسيطة.

4- خيارات متنوعة للخطط:

تتنوع الخيارات لتناسب الوجهات المختلفة، إذ يمكن اختيار خطط مخصصة لدول محددة، أو خطة عالمية تغطي 122 وجهة، بالإضافة إلى خطط عالمية مصغرة تلبي احتياجات مناطق معينة.

وفيما يتعلق بمدة الرحلة، يستطيع المسافرون تحديد خطط تنتهي صلاحيتها بعد مدة زمنية معينة أو خطط تبقى نشطة حتى نفاد البيانات، مما يضمن الاتصال سواء كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.

كما يتيح المتجر للمستخدمين صلاحية تحديد متى يبدأ اشتراكهم، سواء كان ذلك في موعد مستقبلي أو فورًا، مما يمنحهم مرونة تتماشى مع جدول سفرهم.

5- سهولة متابعة الاستهلاك وإعادة الشحن:

يضمن المتجر استمرارية خدمة البيانات عبر توفير متابعة فورية للاستهلاك وتنبيهات عند اقتراب الرصيد من النفاد، كما يوفر حساب المستخدم (في الموقع أو التطبيق) خاصية إعادة الشحن السريع ودعم العديد من الدول عبر شريحة eSIM واحدة، إذ يكفي تثبيت واحد للاستخدام مدى الحياة.

رؤية كاسبرسكي والتكامل مع المنتجات الأخرى:

أُطلق متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) بالتعاون مع شركة (BNESIM) المتخصصة في تقديم خدمات eSIM العالمية منذ 2017.

🌍✈️ Stay Connected Anywhere with Kaspersky eSIM Store! Travelling just got easier! Say goodbye to expensive roaming fees, hunting for local SIMs, or risky public Wi-Fi. With Kaspersky eSIM Store, you can access fast, affordable data in 150+ countries—all from your phone. ✅… pic.twitter.com/jGCIv0CtMQ — Kaspersky (@kaspersky) June 17, 2025

وفي هذا الصدد، قال ميخائيل جيربر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين في كاسبرسكي: “نحن في كاسبرسكي، نحرص على مواكبة أحدث التطورات المؤثرة في عاداتنا الرقمية، وشرائح ()eSIM واحدة منها بلا شك، إذ تقدم هذه التقنية حلًا يسهل السفر خارج البلاد، ويضمن استمرار الاتصال دون القلق حول أمور مثل رسوم التجوال. ومن خلال خبرتنا الشخصية، ندرك أهمية الحفاظ على التواصل مع العائلة والزملاء أثناء السفر، ولهذا صممنا متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) ليناسب كافة المسافرين، مؤمنين لهم وصولًا سريعًا لخطط البيانات في أي مكان، مع ضمان تجربة رقمية آمنة وممتعة”.

وقد أصبح متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM متاحًا الآن عبر الموقع الرسمي (Kasperskyesimstore.com)، وكذلك كتطبيق يمكن تحميله من آب ستور وجوجل بلاي.

ويُعدّ هذا المتجر إضافة جديدة لسلسلة منتجات كاسبرسكي المعروفة، مثل: Kaspersky VPN Secure و Kaspersky Premium، لتقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تغطي جميع متطلبات الاتصال الحديثة وتدعم الحرية الرقمية، مما يضمن اتصالًا آمنًا ومريحًا في جميع أنحاء العالم. ويُمكن للمستخدمين التحقق من توافقية تقنية (eSIM)مع أجهزتهم على الموقع أو عبر التطبيق.

الخلاصة:

يمثل متجر كاسبرسكي لشرائح (eSIM) خطوة إستراتيجية في تقديم حلول اتصال مبتكرة وسهلة الاستخدام للمسافرين عالميًا، فمن خلال الاستفادة من النمو المتسارع لتقنية (eSIM)، تقدم كاسبرسكي خدمة تضمن اتصالًا آمنًا ومريحًا ومرنًا، مع تجنب التحديات المرتبطة بشرائح (SIM) التقليدية وشبكات الواي فاي العامة، ويعزز هذا المتجر مكانة كاسبرسكي كمزود شامل للحلول الرقمية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين.