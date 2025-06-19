بحث صوتي مباشر.. جوجل تُطلق ميزة “Search Live” لتجربة بحث تفاعلية

أطلقت جوجل رسميًا ميزة “Search Live” عبر تطبيقها في نظامي iOS وأندرويد داخل الولايات المتحدة، وهي تجربة جديدة للبحث تعتمد على المحادثات الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستخدمين التفاعل مع محرك البحث صوتيًا دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

ويشترط لتفعيل الميزة الاشتراك في “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” ضمن قسم Labs في التطبيق. وبعد ذلك، يمكن للمستخدم النقر على أيقونة “مباشر Live” لبدء الحوار مع محرك البحث شفهيًا، إذ يستجيب محرك بحث جوجل بإجابات صوتية مولدة عبر نموذج “Gemini” المتخصص في القدرات الصوتية التفاعلية.

يُذكر أن الميزة مصممة بنحو خاص للمواقف التي تتطلب تعدد المهام أو في أثناء الحركة. على سبيل المثال: استعرضت جوجل حالة يسأل فيها المستخدم عن كيفية منع تجعد فساتين الكتان داخل الحقيبة، لتجيبه Gemini صوتيًا، مع إمكانية طرح أسئلة متتابعة دون الحاجة إلى إعادة النقر أو فتح شاشة جديدة.

وتسمح الميزة بمواصلة المحادثة حتى عند الانتقال إلى تطبيقات أخرى، مع عرض نسخة مكتوبة من الإجابات، وإمكانية تحويل الحوار إلى نصي في أي وقت.

ومع فوائد الميزة في تسهيل تجربة البحث، يظل مصدر القلق الرئيسي احتمالية تقليل حركة الزوار إلى المواقع الإلكترونية، إذ تُعرض المصادر في بطاقات صغيرة يمكن تجاهلها بسهولة في أثناء التفاعل الصوتي.

ومن المقرر أن توسع جوجل قدرات “Search Live” خلال الأشهر القادمة لتشمل إمكانية الاستفسار عن المحتوى المرئي في الوقت الحقيقي، مثل حل المعادلات أو شرح المفاهيم من خلال الكاميرا، وهي ميزة أُعلنت سابقًا في مؤتمر I/O لهذا العام.