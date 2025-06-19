أهم خمس مزايا جديدة قادمة إلى ساعات آبل الذكية في watchOS 26

ستتلقى ساعات آبل الذكية قريبًا تحديثًا كبيرًا لنظام التشغيل watchOS 26 الذي سيصل في هذا الخريف إلى طراز Watch Series 6 وجميع الطرز الحديثة. وخلال مؤتمر المطورين WWDC 2025 عرضت آبل المزايا الجديدة القادمة إلى ساعاتها عبر نظام watchOS 26، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

1- إيماءة لف المعصم (Wrist Flick)

في الوقت الحالي، تدعم طرز Watch Series 9 و Series 10 و Ultra 2 مزية “النقر المزدوج”، التي تتيح للمستخدم الضغط بإصبعي الإبهام والسبابة معًا لتفعيل إجراء مخصص.

وفي watchOS 26، ستحصل هذه الطرز الثلاثة ذاتها على إيماءة جديدة تُدعى “لف المعصم” (Wrist Flick) ستتيح إسكات المنبهات، ورفض المكالمات والرسائل، وإيقاف المؤقت عن طريق لف المعصم الذي ترتدي عليه الساعة.

وهذا يعني أنها ستغنيك عن لمس الشاشة عندما تكون مشغولًا أو عندما لا ترغب في فتح عينيك في أثناء النوم لإيقاف المنبه.

2- تحسين نظام الإشعارات

في تحديث watchOS 26 سيكون نظام الإشعارات أكثر ذكاءً ويستند في عمله إلى بيئة المستخدم. فبدلًا من إصدار صوت تنبيه مرتفع عندما يكون المستخدم في مكتبة أو عربة قطار هادئة، ستقيس ساعة آبل مستوى الضجيج المحيط وتعدل مستوى صوت الإشعارات تلقائيًا ليكون أقل إزعاجًا للآخرين.

3- الترجمة الفورية للرسائل

في نظام watchOS 26 سيتضمن تطبيق الرسائل مزية “الترجمة الفورية” وستكون متاحة في Series 9 و Series 10 و Ultra 2.

تترجم هذه المزية الرسائل النصية الواردة تلقائيًا إلى اللغة الافتراضية في الساعة وهي مفيدة في أثناء السفر، كما أنها مناسبة للتواصل مع الأصدقاء أو الأقارب الذين يفضلون التحدث بلغة مختلفة عن لغتك الأم.

4- تطبيق الملاحظات

قررت آبل جلب تطبيق الملاحظات إلى ساعاتها الذكية، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون من تسجيل الملاحظات عبر الإملاء الصوتي، أو لوحة المفاتيح، أو باستخدام المساعد سيري.

ومع ذلك، لا يتعين عليك إنشاء الملاحظات دائمًا من الساعة مباشرة، فكل الملاحظات تتزامن تلقائيًا مع أجهزة آبل الأخرى التي تستخدمها؛ مما يعني أن بإمكانك مراجعة ملاحظاتك التي كتبتها سابقًا في تطبيق الملاحظات المدمج في آيفون بنظرة سريعة إلى الساعة.

5- المدرب الرياضي (Workout Buddy)

مزية “المدرب الرياضي” الجديدة، ستكون متوفرة في 9 Series، و Series 10، و Ultra 2، وتهدف إلى تقديم تشجيع شخصي، ونصائح صحية، وملخصات عن مستوى الأداء في أثناء التمرين وبعده.

تخصص مزية المدرب الرياضي الرسائل التشجيعية والنصائح بناءً على عوامل متعددة مثل: معدل نبضات القلب الحالي، والسرعة، وتاريخ النشاط، والأهداف الرياضية الشخصية. وبعد انتهاء التمرين، يقدم لك المدرب ملخصًا عن الأداء مع بعض العبارات التحفيزية لتشجيعك على ممارسة التمرين التالي.

متى يمكنك تجربة watchOS 26؟

يتوفر الإصدار التجريبي للمطورين من watchOS 26 في الوقت الحالي، ومن المتوقع إطلاق النسخة التجريبية العامة التي يمكن لأي شخص تجربتها في يوليو المقبل، وأما النسخة النهائية من watchOS 26 فستصدر في الخريف. وسيدعم هذا التحديث طراز Watch Series 6 والطرز الحديثة، بالإضافة إلى سلسلتي SE و Ultra.