جوجل تسخر من آبل وتتهمها بنسخ مزايا هواتف بكسل

أطلقت شركة جوجل إعلانًا جديدًا يسخر من آبل، متهمةً إياها بنسخ ثلاث مزايا رئيسية من هواتف بكسل في نظام iOS 26 الجديد، وهي الترجمة الفورية، ومساعد الانتظار، وتصنيف المكالمات.

ويأتي الإعلان ضمن سلسلة مقاطع الفيديو الساخرة التي تنشرها جوجل تحت اسم “#أفضل_الهواتف_للأبد” (#BestPhonesForever)، وهو يظهر محادثة خيالية بين هاتف آيفون وهاتف بكسل 9 برو في صورة حوار إذاعي، إذ يقول هاتف آيفون: “أعلنت ميزة الترجمة الفورية للرسائل النصية”، ليرد عليه هاتف بكسل: “لقد كانت لدي منذ أربع سنوات”. ثم يكرر آيفون الحديث عن إعلان ميزة الانتظار ومزايا تصفية المكالمات، ليؤكد هاتف بكسل مجددًا أن هذه المزايا كانت متوفرة لديه منذ سنوات.

وبحسب جوجل، فإن ميزة الترجمة الفورية Live Translate ظهرت لأول مرة في هاتف بكسل 6 عام 2021، وتتيح ترجمة الرسائل النصية والمكالمات الصوتية بنحو فوري، وهي الميزة نفسها التي تقدمها آبل في نظامها الجديد iOS 26.

وأما ميزة Hold for Me فقد أُطلقت عبر هواتف بكسل 3 عام 2020، وتسمح للهاتف بتولي مدة الانتظار نيابةً عن المستخدم عند الاتصال بخدمة العملاء، وتنبيهه عند رد الموظف، وهي وظيفة مشابهة لما تقدمه آبل تحت اسم “مساعد الانتظار Hold Assist”.

وأما تصنيف المكالمات Call Screening، فقد وفّرتها جوجل منذ عام 2018 أيضًا في هواتف بكسل 3، وتتيح تصفية المكالمات الواردة لتحديد إذا كانت مهمة أو مزعجة قبل الرد عليها.

ومع أن جوجل تؤكد أسبقيتها في تقديم هذه المزايا، فإن آبل غالبًا ما تركز في إستراتيجيتها على تحسين تجربة الاستخدام بدلًا من السبق الزمني، إذ تميل إلى إطلاق المزايا بعد إعادة تصميمها لتتكامل بنحو أعمق مع منظومة أجهزتها، وهي تستلهم بعضها بالفعل من هواتف أندرويد.