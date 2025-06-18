الذكاء الاصطناعي في خدمة البنتاغون.. OpenAI تبرم عقدًا ضخمًا مع وزارة الدفاع الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) توقيع عقد بقيمة قدرها 200 مليون دولار مع شركة OpenAI لتطوير أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، تشمل تطبيقات في مجال الدفاع السيبراني الاستباقي، في خطوة تشكّل تحولًا لافتًا في علاقة الشركة بالمؤسسات العسكرية الأمريكية.

وجاء في بيان الوزارة أن OpenAI ستعمل على تطوير “قدرات ذكاء اصطناعي رائدة كنماذج أولية” لمعالجة تحديات الأمن القومي، سواء في ميدان المعارك أو في العمليات الإدارية.

ومن جانبها، قالت OpenAI إن هذا العقد يُعد أول تعاون لها ضمن مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي للموظفين في الحكومة الأمريكية على المستويات الفيدرالية والمحلية، موضحةً أنها ستوفر نماذج مخصصة لأغراض الأمن القومي “ضمن نطاق محدود” ووفقًا لسياساتها المعتمدة.

وأكدت الشركة أن استخدام تقنياتها سيظل خاضعًا لسياسات تحظر استخدامها في تطوير الأسلحة أو في إلحاق الأذى بالأشخاص أو الممتلكات، على الرغم من الانتقادات التي طالت الشركة بعد تعديلها شروط الاستخدام العام الماضي، وإزالة الحظر الصريح على الاستخدامات العسكرية لتقنياتها.

وأوضحت OpenAI أن العقد سيسهم في دعم وزارة الدفاع عبر عدة مجالات منها تحسين وصول أفراد القوات المسلحة وعائلاتهم إلى خدمات الرعاية الصحية، وتبسيط التعامل مع البيانات المتعلقة بالبرامج وعمليات الشراء، إلى جانب تعزيز الدفاع السيبراني الاستباقي.

وتأتي هذه الخطوة بعد شراكة سابقة بين OpenAI وشركة Anduril في ديسمبر 2024، لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، مما يشير إلى توجه متسارع في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الدفاعية الأمريكية.

يُذكر أن العقد الجديد يتزامن مع تحولات مماثلة في القطاع، إذ أعلنت شركات مثل أنثروبيك وجوجل وميتا تخفيف القيود على استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية.