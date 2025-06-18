أدوبي تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي Firefly رسميًا لأندرويد و iOS

أعلنت شركة أدوبي إطلاق تطبيق Firefly رسميًا لأنظمة أندرويد و iOS، وذلك بعد أشهر من إعادة تصميمه وإتاحته حصريًا عبر الويب عند الكشف عنه لأول مرة في مؤتمر Adobe Max خلال أبريل الماضي.

ويُعد Firefly منصة تجمع أدوات أدوبي المختلفة لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو والتصميمات الصوتية والمتجهة (Vector) باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع دعم نماذج متنوعة من داخل الشركة وشركات أخرى خارجية.

ومن أبرز الإضافات التي باتت متاحة لكافة المستخدمين الآن ميزة Firefly Boards، وهي أداة لإنشاء لوحات إلهام رقمية تساعد في ترتيب الأفكار والوسائط. وقد كانت هذه الميزة متوفرة في نسخة تجريبية خاصة سابقًا، لكنها أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع مع تحسينات جديدة مثل القدرة على ترتيب الملفات المرفوعة بسهولة، وتوليد مقاطع فيديو من عناصر مرجعية، ومزامنة التعديلات عبر تطبيقات Adobe Creative Cloud مثل فوتوشوب.

وفي التحديث الجديد، وسّعت أدوبي قائمة نماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة، لتشمل إلى جانب نماذجها الخاصة (مثل Image 4 و Image 4 Ultra) عددًا من النماذج الأخرى الخارجية، مثل Runway و Luma و Pika و Ideogram.

وقد أكدت الشركة أن كافة النماذج المشاركة تلتزم بعدم استخدام بيانات المستخدمين لأغراض التدريب، حفاظًا على الخصوصية.

وبحسب أدوبي، فإن غالبية المستخدمين يعتمدون على نموذج Image 4، في حين لا تتجاوز نسبة استخدام نموذج Image 4 Ultra المتقدم 10%. وأما النماذج الخارجية، فيستخدمها الناس غالبًا في المراحل الأولى نظرًا إلى تفوقها في بعض الجوانب، مثل: القدرة على التعديل المستند إلى التعليمات في نموذج OpenAI، وإنشاء نصوص واضحة ضمن الصور في نموذج Ideogram، مع اختلاف الأنماط الفنية بين النماذج حسب الحاجة.

وأكدت أدوبي أنها ستواصل دعم المزيد من النماذج مستقبلًا، شرط التزام الشركات المالكة لها بسياسات حماية البيانات التي تعتمدها.

ويتوفر التطبيق الآن للتحميل عبر متجر آب ستور لمستخدمي أجهزة آبل، ومتجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد، ليكون من أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المُتاحة للمستخدمين.