لأول مرة .. واتساب تبدأ عرض الإعلانات في تبويب “التحديثات”

أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، بدء عرض الإعلانات رسميًا داخل التطبيق، وذلك عبر تبويب “التحديثات Updates” الذي يعرض الحالات والقنوات.

ووفقًا لما نشرته ميتا يوم الاثنين، فإن المستخدمين سوف يرون إعلانات من الشركات ضمن قسم “الحالة”، إلى جانب الحالات التي ينشرها الأصدقاء أو أفراد العائلة. وتتيح خاصية “الحالة” للمستخدمين نشر نصوص وصور ومقاطع صوتية ومقاطع فيديو قصيرة تختفي بعد 24 ساعة.

وكانت فكرة إدخال الإعلانات إلى واتساب محل جدل داخلي منذ سنوات، إذ عارضها مؤسسو التطبيق منذ البداية. ومع أن ميتا تراجعت عن خطط إدراج الإعلانات داخل التطبيق عام 2020، فإن رئيس واتساب، ويل كاثكارت، أكّد في 2023 أن الشركة ما زالت تطور آلية لإطلاق هذه المزايا.

وأوضحت ميتا أن الإعلانات الجديدة ستُعرض بناءً على اهتمامات المستخدمين، من خلال معلومات “محدودة” مثل المدينة أو البلد، أو اللغة، أو القنوات التي يتابعونها، وطريقة تفاعلهم مع الإعلانات. ويمكن للمستخدمين تعديل تفضيلات الإعلانات من مركز حسابات ميتا.

وقالت الشركة في بيانها: “لقد تحدثنا لسنوات عن بناء نموذج أعمال لا يقطع المحادثات الشخصية، ونرى أن تبويب التحديثات هو أنسب لتقديم هذه المزايا الجديدة”.

وأضافت ميتا أن أرقام الهواتف لن تُباع أو تُشارك مع المعلنين، وأنها لا تستخدم الرسائل أو المكالمات أو المجموعات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات.

وتشمل التحديثات الجديدة أيضًا عرض قنوات مروّجة للمستخدمين عند النقر على زر “استكشاف” بهدف مساعدتهم في العثور على قنوات جديدة، كما سيحصل المستخدمون قريبًا على خيار الاشتراك المأجور في بعض القنوات لتلقي “تحديثات حصرية”.