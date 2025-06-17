جوجل تختبر إطلاق ملخصات صوتية للنتائج في محرك البحث

كشفت جوجل عن ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم ملخصات صوتية لنتائج البحث، إذ تتيح للمستخدمين الحصول على إجابات شبيهة بالحوارات الإذاعية، وذلك من خلال ميزة تُدعى “الملخصات الصوتية Audio Overviews“.

وتعمل هذه الميزة عبر نماذج Gemini المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي تولّد مقاطع صوتية حوارية بين مذيعين افتراضيين يتبادلان الأدوار لتقديم معلومات أكثر تفاعلًا وتشويقًا.

وتُعد الميزة مفيدة في تقديم شروحات موسعة حول الموضوعات المعقدة نسبيًا، لكنها ليست مخصصة للإجابات السريعة. وتجمع الميزة المعلومات من أبرز نتائج البحث في أول صفحة لمحرك جوجل، ثم تُركّبها في تسجيل صوتي ديناميكي.

ويمكن للمستخدمين التحكم في سرعة التشغيل من 0.25x حتى 2x، وضبط مستوى الصوت، مع إمكانية عرض المصادر التي استُقيت منها المعلومات لمزيد من التفاصيل.

يُذكر أن هذه الميزة لم تُطرح لأول مرة في محرك بحث جوجل؛ فقد كانت متوفرة سابقًا في أداة الدراسة وتدوين الملاحظات NotebookLM التابعة لجوجل أيضًا، لكنها شهدت تحسينات عديدة حديثًا، منها إتاحة التفاعل مع المذيعين الافتراضيين، وطرح أسئلة مباشرة، إلى جانب ميزة “التعمق” التي تسمح بالتركيز على مواضيع محددة بنحو مفصل.

وتتطلب ميزة “الملخصات الصوتية” في محرك بحث جوجل حاليًا الاشتراك في برنامج Google Labs التجريبي المتاح عبر موقع الشركة الرسمي، ومن المتوقع إطلاقها قريبًا بنحو عام.

وتُضيف “الملخصات الصوتية” بعدًا جديدًا في تسهيل الوصول إلى المعلومات، خاصةً للمستخدمين الذين يعانون صعوبات في القراءة أو ضعف البصر، إذ تتيح لهم الاستماع إلى المحتوى بطريقة تفاعلية دون الحاجة إلى التصفح أو القراءة المطولة.