طرحت شاومي آخرًا جهازها اللوحي الجديد (Xiaomi Pad 7 Pro) الذي يندرج ضمن فئة الأجهزة اللوحية المتوسطة، ويتمتع ببعض المواصفات القريبة من مواصفات أجهزة الفئة الرائدة ولكنه يُباع بسعر أقل.

يتميز الجهاز اللوحي الجديد بالأداء القوي، ويضم شاشة كبيرة وعالية الدقة، ويدعم القلم الذكي من شاومي، ويعمل بنظام HyperOS 2 الذي يتضمن العديد من المزايا والخصائص التي تساعد في تحسين تجربة الاستخدام.

إليك مراجعة شاملة لجهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي الجديد لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه:

التصميم

يأتي جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي الجديد في هيكل مصنوع من الألمنيوم، ويضم حافات مسطحة مع زوايا دائرية، وتضم الجهة الخلفية إطارًا بارزًا قليلًا مربع الشكل، يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية ومستشعر العمق. ويأتي جهاز شاومي اللوحي في هيكل ثقيل لكنه نحيف؛ إذ يبلغ وزنه 500 جرام، ويبلغ سُمكه 6.2 ملم.

الشاشة

يضم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro الجديد شاشة من نوع IPS LCD يبلغ حجمها 11.2 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 2136 × 3200 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، وأما السطوع فيصل إلى 800 شمعة في المتر المربع.

تدعم الشاشة أيضًا تقنتي Dolby Vision و HDR10، وتغطي نسبة تبلغ 85% من الواجهة الأمامية؛ مما يجعلها مثالية لمشاهدة المحتوى المرئي واللعب بألعاب الفيديو.

المعالج والأداء

يعمل جهاز Xiaomi Pad 7 Pro اللوحي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 المُصنّع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، والذي يمتاز بأداء قوي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

يأتي المعالج مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 735، ويوفر تجربة لعب مثالية تسمح بلعب الألعاب الثقيلة دون مواجهة مشكلات في السرعة والاستجابة.

ويأتي الجهاز مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 128 أو 256 أو 512 جيجابايت. وعند الاستخدام اليومي ستجد أن التنقل بين التطبيقات سريع وسلس، كما أن التطبيقات الثقيلة تعمل دون تقطعات.

ولتعزيز تجربة استخدام الجهاز للطلاب والمهنيين، وفرت شاومي لهذا الجهاز قلم Xiaomi Focus Pen الذكي الذي يقدم تجربة كتابة مُحسّنة، ويدعم 8192 مستوى من حساسية الضغط ويتميز بزمن استجابة منخفض. كما يدعم الجهاز لوحة المفاتيح Xiaomi Pad 7 Pro Focus الذكية التي تجعل تجربة الاستخدام قريبة من تجربة استخدام الحواسيب المحمولة، وتتضمن لوحة المفاتيح إضاءة خلفية لتسهيل الاستخدام في البيئات المظلمة. لكن من المهم معرفة أن القلم ولوحة المفاتيح لا يأتيان مع الجهاز، بل يُباعان بنحو منفصل.

يعمل الجهاز بنظام HyperOS 2 الذي يأتي مع تحسينات في مزايا تعدد المهام، وتقسيم الشاشة، والسحب والإفلات بين التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro المساعد الذكي Gemini من جوجل، ويتمتع بقدرات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بفضل تقنية Xiaomi HyperAI، مما يتيح لك إنجاز مهامك المكتبية بسلاسة، مثل: البحث، وإنشاء النصوص والصور، وإدارة الاجتماعات.

الكاميرا

يضم جهاز Xiaomi Pad 7 Pro كاميرا خلفية ثنائية العدسات تبلغ دقة العدسة الرئيسية 50 ميجابكسل وتأتي مع فتحة عدسة تبلغ (f/1.8)، وأما العدسة الثانية فتبلغ دقتها 2 ميجابكسل. ويضم الجهاز أيضًا كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل مناسبة لمكالمات الفيديو.

وفيما يتعلق بجودة التصوير، يمكن للكاميرات الخلفية التقاط صور جيدة جدًا في الإضاءة العالية، وأما في الإضاءة المنخفضة، فتكون الصورة أقل وضوحًا ولا تظهر فيها جميع التفاصيل.

وأما الكاميرا الأمامية فهي مثالية للمكالمات المرئية عبر Google Meet و Zoom، وتدعم مزية التتبع للبقاء في منتصف الشاشة في أثناء إجراء المكالمات.

البطارية والشحن

يحتوي Xiaomi Pad 7 Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 8850 ميلي أمبير في الساعة، وتمتاز بالعمر الطويل الذي يصل إلى 19 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويدعم الجهاز الشحن السريع بقدرة تبلغ 67 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 40% خلال 20 دقيقة، ويمكن شحنه بالكامل خلال 79 دقيقة.

لو تدور على جهاز يناسبك في دراستك وعملي 🤔

ويتحمل مالك إلا Pad 7

من #xiaomi ✋🏻🤍 pic.twitter.com/H1VKETdALU — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) June 10, 2025

السعر

يُباع الجهاز اللوحي الجديد Xiaomi Pad 7 Pro بسعر قدره 1651 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

هل يستحق جهاز Xiaomi Pad 7 Pro الشراء؟

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي من الفئة المتوسطة يقدم تجربة استخدام عالية الجودة ويُباع بسعر معقول، فإن Xiaomi Pad 7 Pro يُعدّ من الخيارات المناسبة التي يمكنك التفكير فيها.

يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام مميزة بفضل الشاشة الكبيرة والعالية السطوع، والأداء القوي والسريع، والبطارية الكبيرة التي تمتاز بالعمر الطويل، ودعم الشحن السريع.

للكبار والصغار! 😌

هدايا الخريجين والمعطلين ما يحتاج لها تفكير مع جهاز Pad 7 😎

Xiaomi# pic.twitter.com/yVZX28Dg8n — شاومي السعودية | Xiaomi KSA (@XiaomiKSA_) June 13, 2025