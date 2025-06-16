ما الجديد في مزية “الذكاء البصري” في نظام iOS 26؟ 

قدّمت آبل مزية الذكاء البصري (Visual Intelligence) العام الماضي كجزء من نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة Apple Intelligence، وفي نظام iOS 26 طوّرت آبل المزية بإضافة قدرات جديدة تجعلها أكثر فائدة، وتُمكنها من منافسة بعض المزايا المتقدمة المتوفرة في هواتف أندرويد.

إليك كل ما هو جديد في مزية “الذكاء البصري” في نظام iOS 26:

الوعي بالمحتوى المعروض على الشاشة

في نظام iOS 18، كانت مزية الذكاء البصري تعمل فقط عند استخدام الكاميرا، لكن في نظام iOS 26 أصبحت قادرة على التفاعل أيضًا مع المحتوى المعروض على شاشة الجهاز.

إذ يمكنك أخذ لقطة شاشة واستخدام الذكاء البصري لتحليلها وتعرّف ما يظهر فيها من عناصر، والعثور على صور مشابهة، والحصول على مزيد من المعلومات عبر ChatGPT.

تعمل هذه المزية مع لقطات الشاشة بالطريقة نفسها التي تعمل بها مع تطبيق الكاميرا، لكنها مدمجة في الواجهة الخاصة بتحرير لقطات الشاشة.

ولأخذ لقطة شاشة، اضغط على زر رفع الصوت مع زر التشغيل، ثم اخرج من واجهة التعديل (Markup) بالضغط على رمز القلم الموجود في الجهة العلوية من الشاشة، وستظهر لك بعد ذلك الخيارات الخاصة بمزية الذكاء البصري.

التحديد للبحث (Highlight to Search)

تتيح هذه المزية الجديدة رسم دائرة أو تحديد العنصر الذي تريد البحث عنه داخل لقطة الشاشة، وهي شبيهة بمزية Circle to Search من جوجل المتوفرة في بعض هواتف أندرويد.

تُمكِّنك هذه المزية من إجراء بحث صوري عن عنصر معين حتى إن كانت الصورة تحتوي على عدة عناصر، وتستخدم محرك البحث جوجل افتراضيًا للحصول على معلومات عن العنصر المحدد.

في بعض الحالات، يمكن للذكاء البصري تعرّف العناصر داخل الصورة تلقائيًا دون الحاجة إلى تحديدها يدويًا، وتستطيع الضغط عليها مباشرة بعد تعرّفها للبدء بالبحث.

اسأل وابحث (Ask and Search)

إذا لم تكن بحاجة إلى تحديد عنصر معين في لقطة الشاشة، يمكنك الضغط على زر “اسأل” (Ask) لطرح أسئلة عما تراه، وسيُرسل الذكاء البصري الأسئلة إلى ChatGPT، الذي سيقدم لك المعلومات المناسبة. وأما إذا نقرت على زر “بحث” (Search) فيستخدم بحث جوجل للعثور على معلومات إضافية.

إمكانية تعرّف أنواع جديدة من العناصر

وسّعت آبل قدرات الذكاء البصري ليصبح قادرًا على تعرّف أنواع جديدة من العناصر، مثل: الأعمال الفنية، والكتب، والمعالم الطبيعية، وذلك بالإضافة إلى الحيوانات والنباتات التي كان قادرًا على تعرّفها سابقًا.

وعند استخدام الذكاء البصري لتحليل صورة تحتوي على عنصر قابل للتعرّف، ستظهر أيقونة متوهجة صغيرة، يمكن الضغط عليها لعرض معلومات عن العنصر. وما يميز هذه الخاصية الجديدة أنها تعمل سواء عند استخدام الكاميرا مباشرة أو عند تحليل صورة محفوظة في الهاتف.

هل تتوفر مزية الذكاء البصري في جميع هواتف آيفون؟

مزية الذكاء البصري متوفرة فقط على الأجهزة التي تدعم Apple Intelligence، وتشمل هواتف آيفون 15 برو، وسلسلة آيفون 16. ويمكن تفعيلها عبر الضغط مطولًا على زر التحكم في الكاميرا في الأجهزة التي تحتوي على هذا الخيار، أو من خلال زر الإجراءات (Action Button) أو من خلال الاختصار الخاص بالمزية في مركز التحكم (Control Center).