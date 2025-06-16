لتمكين المشاريع الناشئة.. إطلاق نسخة جديدة من مسرعة “رواد العُلا” 

أعلنت منصة (ڤايبز العُلا) Vibes AlUla، فتح باب التقديم في مسرعة أعمال (رواد العُلا) في نسختها الجديدة، وهي مبادرة متخصصة لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التجارية الناشئة في محافظة العُلا. وتأتي هذه النسخة الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من المسرعة، مؤكدة دورها المحوري في تنمية الاقتصاد المحلي.

تفاصيل برنامج مسرعة (رواد العُلا):

تُقدم مسرعة (رواد العُلا) برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يمتد على مدى ثلاثة أشهر، بهدف تنمية نطاق الأعمال في مختلف القطاعات التنموية في المحافظة، وسيستفيد المشاركون من مجموعة شاملة من الخدمات والمزايا، تشمل:

جلسات إرشادية فردية مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات كل مشروع.

ورش عمل تدريبية لتطوير المهارات الإدارية والتجارية لرواد الأعمال.

عروض للمستثمرين يوفر البرنامج فرص لعرض المشاريع على مستثمرين محتملين لجذب التمويل، مما يفتح آفاقًا للتمويل وتوسيع الأعمال.

تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة الشراكات، لبناء شبكة دعم قوية للمشاريع.

وتنطلق رحلة البرنامج ابتداءً من يوم 1 يوليو 2025 وتستمر حتى شهر نوفمبر 2025، مع التأكيد أن التسجيل والمشاركة مجانية تمامًا، وتتطلب حضور المشاركين لمقر (ڤايبز العُلا).

ما القطاعات المستهدفة؟

تركز المسرعة في قطاعات متنوعة وحيوية تشمل: البيع بالتجزئة، والسياحة، والزراعة، وقطاع الأغذية والمشروبات، والثقافة، بالإضافة إلى مجالات تنموية أخرى في العُلا.

وتستهدف المسرعة تحديدًا سكان المنطقة من أصحاب المشاريع الصغيرة أو المنشآت المتناهية الصغر، بالإضافة إلى رواد الأعمال الذين لديهم مشاريع قائمة وتحقق إيرادات فعلية.

نجاحات ملموسة للنسخ السابقة من مسرعة (رواد العُلا):

شهدت النسخة السابقة من المسرعة نتائج متميزة، أظهرت الأثر الإيجابي للبرنامج على المشاريع المشاركة. وتمثلت هذه النتائج في:

نمو مبيعات المشاريع المشاركة بنسبة تجاوزت 38%.

تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 6,886,700 ريال سعودي.

استحداث أكثر من 55 فرصة وظيفية جديدة.

عقد أكثر من 15 شراكة إستراتيجية، مما يعكس قدرة المسرعة على بناء علاقات عمل مثمرة.

كيفية التقديم والموعد النهائي:

إذا كنت ترغب في التقديم والاستفادة من هذه الفرصة، يمكنك التسجيل عبر هذا الرابط الإلكتروني، وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 26 يونيو الجاري.

وتُعدّ مسرعة (رواد العُلا) فرصة ذهبية لرواد الأعمال في محافظة العُلا لتطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم، فمن خلال تقديم الدعم التدريبي والإرشادي والفرص الاستثمارية، تساهم المسرعة في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم المجتمع المحلي.

فهل أنت من رواد الأعمال في العُلا ولديك مشروع يستحق الدعم؟ لا تفوت هذه الفرصة.