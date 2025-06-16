“سدايا” تطلق برنامج “تصنيف البيانات” لتعزيز القدرات الوطنية وحوكمة البيانات

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) البرنامج التدريبي لتصنيف البيانات، الذي يستهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجال حوكمة البيانات ورفع كفاءة التعامل معها داخل الجهات الحكومية.

ويستهدف البرنامج أكثر من 400 مشارك من منسوبي الجهات الحكومية، بما يشمل: ممثلو مكاتب إدارة البيانات، ومسؤولو تصنيف البيانات، وممثلو ومختصو بيانات الأعمال، بالإضافة إلى المختصين في الأمن السيبراني ومستخدمي البيانات.

أهداف ومحاور البرنامج التدريبي:

يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من فهم تصنيف البيانات بنحو فعال، وذلك وفقًا للسياسات والضوابط الوطنية المعمول بها. ويغطي البرنامج المفاهيم الأساسية لتصنيف البيانات، من حيث الفوائد والمخاطر، ويعرض الأدوات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة.

كما يشمل معايير القياس ومنهجية التطبيق داخل الجهات الحكومية، بما يضمن تحقيق ورفع مستوى الامتثال لمتطلبات حوكمة البيانات الوطنية. ويتناول البرنامج عدة محاور رئيسة، تشمل:

مفاهيم تصنيف البيانات: يغطي الفوائد والمخاطر المرتبطة بتصنيف البيانات.

الأدوات التنظيمية: يعرض هذا المحور الأدوات الصادرة عن (سدايا) لدعم تصنيف البيانات.

قياس تصنيف البيانات في المؤشر الوطني للبيانات (نضىء) وتوضيح مكوناته.

خطوات ومراحل تصنيف البيانات.

التعريف بالضوابط والمواصفات.

تطبيق معايير قياس مجال تصنيف البيانات.

جهود “سدايا” لتعزيز المنظومة الوطنية للبيانات:

تأتي هذه الخطوة كامتداد لجهود (سدايا) المستمرة في تعزيز حوكمة البيانات على المستوى الوطني، إذ تعمل الهيئة على رفع كفاءة التعامل مع البيانات داخل الجهات الحكومية من خلال تطوير الأطر التنظيمية، وإطلاق المبادرات التدريبية، وتوفير الأدوات التقنية والتشريعية.

وتضمن هذه الجهود الاستخدام الآمن والفعال للبيانات، مما يسهم في بناء منظومة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

#سدايا تبني قدرات أكثر من 400 موظف حكومي في تصنيف البيانات. pic.twitter.com/ipkVM3dDra — SDAIA (@SDAIA_SA) June 16, 2025

باختصار؛ يُعدّ البرنامج التدريبي لتصنيف البيانات، خطوة إستراتيجية لتعزيز الكفاءات الوطنية في إدارة البيانات وتحقيق الامتثال للضوابط الوطنية، فمن خلال شمولية المحاور التي يغطيها البرنامج واستهدافه لشريحة واسعة من المتخصصين، يُسهم هذا البرنامج في بناء منظومة بيانات متينة تدعم التحول الرقمي في المملكة.