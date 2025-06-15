نظام iOS 26.. ما المزايا الحصرية لهواتف آيفون 15 برو والطرز الحديثة؟ 

أضافت آبل تغييرات كبيرة إلى تجربة استخدام هواتف آيفون في نظام iOS 26، أبرزها: التصميم الجديد المسمى (الزجاج السائل) Liquid Glass، والذي سيتوفر عبر جميع الأجهزة المتوافقة.

ومع ذلك، فإن بعض المزايا في هذا النظام ستكون حصرية لهواتف آيفون 15 برو وسلسلة آيفون 16 والطرز الجديدة القادمة هذا الخريف نظرًا إلى اعتمادها على نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

تعتمد المزايا الجديدة الحصرية لهواتف آيفون الحديثة على نماذج لغوية كبيرة وتقنيات معالجة ذكية تعمل على الجهاز نفسه؛ مما يتطلب قدرات متقدمة من المعالجة العصبية لا تتوفر إلا في أحدث المعالجات من سلسلة A من آبل.

وفي هذا المقال، سنذكر أهم المزايا الحصرية لمستخدمي هواتف آيفون 15 برو والطرز الحديثة في نظام iOS 26:

مزية الترجمة الفورية في تطبيق الرسائل، وفيس تايم والهاتف

توفر هذه المزية خدمة الترجمة الفورية عبر تطبيقات التواصل الخاصة بآبل؛ إذ تُترجم الرسائل تلقائيًا في أثناء الكتابة، وتعرض ترجمات مباشرة خلال إجراء مكالمات عبر تطبيق (فيس تايم) FaceTime، كما تنطق الترجمات بصوت عالٍ في أثناء المكالمات الهاتفية.

إجراءات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تطبيق الاختصارات

أضافت آبل إجراءات جديدة إلى تطبيق الاختصارات (Shortcuts) تعتمد على الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، وتتيح للمستخدمين إنشاء صور، وتلخيص نصوص، والحصول على ردود مكتوبة بالذكاء الاصطناعي.

اقتراح المهام وتنظيم التذكيرات

يقترح نظام الذكاء الاصطناعي في هواتف آيفون الحديثة على المستخدم إضافة مهام جديدة إلى قائمة المهام أو التذكيرات استنادًا إلى النصوص الموجودة في الرسائل والبريد الإلكتروني، كما ينظم القوائم تلقائيًا في أقسام مرتبة.

اقتراح استطلاعات الرأي وتوليد خلفيات في تطبيق الرسائل

يضيف نظام iOS 26 إلى هواتف آيفون الحديثة مزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقترح استطلاعات رأي مناسبة لسياق المحادثات الجماعية وتسهل إنشائها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة إنشاء خلفيات مخصصة في تطبيق الرسائل عبر أداة Image Playground المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

مزايا جديدة في Genmoji و Image Playground

ستحصل هواتف آيفون الحديثة عبر نظام iOS 26 على مزايا جديدة في أدوات إنشاء الصور Genmoji و Image Playground التابعة لنظام Apple Intelligence، مثل: دمج الرموز التعبيرية، وتخصيص الشخصيات المولدة، والوصول إلى أنماط فنية جديدة بدعم من ChatGPT مثل: الرسوم المتحركة، والرسم الزيتي، والألوان المائية.

تحسين مزية الذكاء البصري

في نظام iOS 26، ستحسن آبل مزية الذكاء البصري المعتمدة على الكاميرا لتعمل أيضًا مع لقطات الشاشة؛ مما يسمح بتحليل المحتوى الظاهر في لقطات الشاشة لأغراض مثل التسوق أو إضافة الأحداث إلى التقويم أو جمع معلومات إضافية.