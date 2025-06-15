“برق نت”.. سوريَة تطلق مشروعًا وطنيًا لتوفير الإنترنت الفائق السرعة في جميع أنحاء البلاد

أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، مشروع (برق نت)، وهو مبادرة وطنية طموحة تهدف إلى إيصال شبكة الألياف الضوئية مباشرة إلى المنازل والمكاتب (FTTP) في جميع أنحاء البلاد.

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة وطنية لتطوير البنية التحتية الرقمية في سوريَة، ويهدف إلى توفير خدمة الإنترنت الفائق السرعة المستقر للمواطنين والمؤسسات، مما يعزز جودة الحياة ويدعم التنمية الرقمية.

تفاصيل مشروع (برق نت):

يسعى مشروع (برق نت)، إلى تقديم تجربة إنترنت عالمية المستوى من خلال الاتصال المباشر بالشبكة الوطنية (سيلك لينك) عند اكتمالها، ويهدف المشروع إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات رقمية متقدمة في مجالات العمل، والتعليم، والتسوق، والترفيه بموثوقية عالية وزمن استجابة سريع.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الأسابيع القادمة، مع السعي إلى إنجازه في عدة مناطق قبل نهاية عام 2025 الجاري، وتتضمن الخطة الزمنية للمشروع ربط نسبة تبلغ 85% من البيوت والمؤسسات في سوريَة بهذه الشبكة خلال عامين.

ويشمل البيان الذي نشرته الوزارة، إلزام مستثمري البنية التحتية بمد الألياف في كل المدن والبلدات والقرى، وفي حال تعذر إيصال الألياف إلى الأماكن المهدمة أو النائية، وفقًا لما تحدده الوزارة والهيئة الناظمة للاتصالات، ستُوفر التغطية عبر تقنية (FWA) اللاسلكية، لضمان وصول الخدمة للجميع.

شراكة بين القطاعين العام والخاص ومعايير فنية عالية:

تعتزم الوزارة تنفيذ مشروع (برق نت) من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بالتعاون مع شركات متخصصة محلية وعالمية، وتتضمن مواصفات المشروع استخدام معدات من مزودين عالميين من النخب الأولى.

كما يلزم المشروع الجهة المنفذة بتعهيد الأعمال المدنية لتمديد الكابلات إلى شركات وطنية ضمن منافسة عادلة، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة.

ويعتمد المشروع على تصميم شبكي حديث وكثيف، يُنفذ بأعلى المعايير الفنية لضمان الأداء والاستمرارية. وسيعتمد المشروع على نموذج النفاذ المفتوح (VULA-Virtual Unbundled Local Access)، الذي يتيح للشركات المؤهلة الاستثمار في البنية التحتية مقابل بيع حركة الإنترنت بالجملة إلى مزودي خدمات الإنترنت.

وسيمكن هذا النموذج مزودي الخدمات من طرح منتجات متطورة ومنافسة للمستخدمين النهائيين، ويسهم في فصل البنية التحتية عن الخدمات، ويؤسس لبيئة منافسة فعالة بين مزودي الخدمة.

مشروع (برق نت) نقلة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي:

أكد عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، أن مشروع (برق نت) يوفر البنية التحتية ونموذج العمل التجاري اللازمين لإنترنت (بسرعة البرق) يلبي احتياجات السوريين في حياتهم اليومية من عمل ودراسة وتسوق وترفيه، ويتيح استخدام أحدث الخدمات الرقمية بموثوقية عالية وزمن استجابة فائق السرعة.

وقال هيكل: “يشكل المشروع نقلة نوعية نحو تطوير الخدمات الذكية والاقتصاد الرقمي في سوريَة، ويعزز المنافسة بين مزودي الخدمة لتقديم أفضل الخدمات بأنسب الأسعار، كما يقدم المشروع فرصًا استثمارية استثنائية في البنية التحتية ومزودات الخدمة وتوريد المعدات والتعهدات المدنية”.

وشكر الوزير فريق الوزارة وشركائها في الشركة السورية للاتصالات والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وجميع المستشارين الذين ساهموا في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.

نعلن اليوم عن مشروع "برق نت" لتوصيل الألياف الضوئية إلى كل منزل ومكتب في أنحاء بلادنا، مع حلول لاسلكية بجودة الثابتة حيث يتعذر مد الألياف. الإنترنت #بسرعة_البرق حق لكل سوري ورافعة لجودة الحياة والازدهار والتنمية. نسعى لأوسع تغطية بأقصر وقت ويبدأ التنفيذ خلال أسابيع. المزيد أدناه. pic.twitter.com/ujBMUcCK7Y — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) June 15, 2025

دعوة للشركات المهتمة:

دعت الوزارة الشركات المهتمة بالمشروع لتقديم عروضها بحلول الخامس عشر من شهر يوليو 2025. ويمكن للشركات الاطلاع على طلب المعلومات من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو التواصل مباشرة عبر البريد الإلكتروني (BarqRFI@moct.gov.sy).

لذلك يمثل مشروع (برق نت) خطوة إستراتيجية لتعزيز البنية التحتية الرقمية في سوريَة، وتحسين جودة خدمات الإنترنت، ودعم التحول الرقمي، فمن خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تقنيات حديثة ونموذج منافسة فعال، يسعى المشروع إلى تحقيق فائدة مستدامة للمواطنين والاقتصاد الوطني.