تُضيف آبل مزايا جديدة إلى سماعاتها اللاسلكية AirPods مع كل تحديث جديد لنظام التشغيل iOS، وسيتضمن نظام iOS 26 القادم إلى هواتف آيفون هذا الخريف مجموعة من المزايا الجديدة لسماعات AirPods تتيح استخدام السماعات لتسجيل مقاطع صوتية احترافية كالبودكاست والمقابلات، كما تساعد صُناع المحتوى في التحكم في الكاميرا من بُعد؛ مما يُسهل عليهم تسجيل المحتوى.

وفي هذا المقال، سنذكر أهم المزايا الجديدة القادمة إلى سماعات AirPods في نظام iOS 26.

تسجيل الصوت بجودة استديو

سيدعم كل من AirPods 4 و AirPods Pro 2 تسجيل الصوت بجودة استديو (Studio Quality audio recording)، مما يعني أن الصوت المُسجّل عبر هذه السماعات سيتمتع بمستوى عالٍ جدًا من النقاء والدقة والوضوح؛ مما يجعلها مثالية لإجراء المقابلات وتسجيل البودكاست ومقاطع الفيديو وغير ذلك.

وتقول آبل إن هذه المزية تتيح التسجيل الصوتي العالي الجودة، مما يتيح التقاط أصوات واضحة عند استخدام هاتف آيفون أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك لتسجيل البودكاست عبر سماعات AirPods أو عند تصوير مقاطع الفيديو.

تحسين جودة الصوت

تساهم مزية التسجيل بجودة استديو في تحسين نبرة الصوت ووضوحه في أثناء إجراء مكالمات صوتية عبر هاتف آيفون وعند إجراء مكالمات عبر تطبيق FaceTime وجميع التطبيقات المعتمدة على CallKit مثل زوم (Zoom).

كما تعزز جودة التسجيل عند استخدام تطبيق الكاميرا المدمج، والمذكرات الصوتية، وتطبيقات الكاميرا التابعة لأطراف خارجية، وتطبيقات مؤتمرات الفيديو.

التحكم في الكاميرا

بعد التحديث إلى iOS 26 يمكن استخدام سماعات AirPods كجهاز تحكم من بُعد لتطبيق الكاميرا في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، أو تطبيقات الكاميرا الخارجية.

وعند الضغط المطوّل على ساق السماعة، يمكن التقاط صورة أو البدء بتسجيل مقطع فيديو، ولإيقاف التسجيل، عليك تكرار الحركة نفسها.

تُشير آبل إلى أن هذه المزية ستفيد صُناع المحتوى؛ إذ يمكنهم التحكم بسهولة في الكاميرا من بُعد في أثناء تسجيل المحتوى.

واجهة جديدة لتحديث البرامج في السماعات

في نظام iOS 26، ستتيح آبل طريقة جديدة لتحديث البرامج لسماعات AirPods يدويًا. فعند توصيل السماعات بهاتف آيفون، يمكن الانتقال إلى تطبيق (الإعدادات) Settings للوصول إلى واجهة جديدة خاصة لتحديث البرنامج.

إيقاف الصوت تلقائيًا عند النوم

إذا كنت تستمع إلى موسيقا أو بودكاست أو كتاب صوتي قبل النوم في أثناء وجودك في السرير وترتدي سماعات AirPods، فستوقف السماعة تلقائيًا تشغيل الصوت عندما تكتشف أنك غفوت.

التبديل التلقائي مع CarPlay

عندما تستمع إلى مقاطع صوتية عبر سماعات AirPods وتدخل إلى سيارتك، سيتحوّل الصوت تلقائيًا إلى نظام CarPlay داخل السيارة.

الحفاظ على الصوت في السماعة

في نظام iOS 26، يمكنك اختيار إبقاء الصوت في سماعات AirPods حتى عند اتصال أجهزة التشغيل الصوتية الأخرى مثل مكبرات الصوت بهاتف آيفون؛ مما يمنحك تحكمًا كاملًا في تحديد الجهاز الذي تود أن يخرج منه الصوت.