نظام iOS 26.. أبرز 8 مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق الرسائل في هواتف آيفون

يتضمن نظام iOS 26 القادم تحديثات كبيرة لتطبيق الرسائل تهدف إلى تعزيز تجربة المراسلة وخاصة في المحادثات الجماعية، ومن المقرر أن يحصل التطبيق على ما لا يقل عن عشر مزايا وتغييرات جديدة ستصل إلى هواتف آيفون المتوافقة في شهر سبتمبر 2025.

في هذا المقال، سنذكر أبرز 8 مزايا جديدة قادمة إلى تطبيق الرسائل في نظام iOS 26:

1- استطلاعات الرأي

في نظام iOS 26، يمكنك إنشاء استطلاعات للرأي في الدردشات الجماعية داخل تطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون، وتتيح هذه المزية الجديدة للمشاركين التصويت على مواضيع أو أسئلة، مثل: تحديد المطعم الذي سيذهبون إليه. كما يمكن للذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence) اقتراح إنشاء استطلاع إذا رصد موقفًا مناسبًا لذلك.

2- إمكانية إضافة الخلفيات إلى المحادثات

سيتمكن المستخدم بعد التحديث إلى نظام iOS 26 من إضافة خلفية لأي محادثة في تطبيق الرسائل، وسيتمكن جميع المشاركين من رؤيتها. ويمكن للمستخدم الاختيار من الخلفيات الجاهزة التي أضافتها آبل إلى التطبيق، أو استخدام أي صورة من صوره الخاصة كخلفية.

3- استخدام Apple Cash في الدردشات الجماعية

بعد التحديث إلى نظام iOS 26، سيتمكن المستخدم من إرسال أموال عبر Apple Cash واستلامها ضمن الدردشات الجماعية في تطبيق الرسائل.

4- ظهور مؤشرات الكتابة في الدردشات الجماعية

في نظام iOS 26 سيكون من الممكن رؤية من يكتب لحظيًا ضمن المحادثات الجماعية.

5- زر “إضافة إلى جهات الاتصال”

أضافت آبل إلى تطبيق الرسائل زرًا جديدًا يُسمى (إضافة إلى جهات الاتصال) Add Contact، يُسهل إضافة الأعضاء الجدد في المحادثات الجماعية إلى تطبيق جهات الاتصال في هواتف آيفون، وسيظهر الزر بعد التحديث إلى نظام iOS 26.

6- خيار “تحديد”

عند الضغط مطولًا على رسالة معينة في تطبيق الرسائل بعد التحديث إلى نظام iOS 26، سيظهر خيار جديد يُسمى (تحديد) Select، يسمح لك بتحديد جزء معين من نص الرسالة لنسخه، بدلًا من نسخ الرسالة بالكامل كما في السابق.

7- تصفية الرسائل القادمة من مرسلين غير معروفين

ينقل هذا الخيار الجديد الرسائل القادمة من مرسلين غير معروفين تلقائيًا إلى مجلد جديد يُسمى (المرسلين غير المعروفين) Unknown Senders، كما يخفي الإشعارات الخاصة بها حتى يتم قبولها. كذلك يمكن للتطبيق رصد الرسائل المزعجة (Spam) ونقلها إلى مجلد جديد مخصص لها مع إخفاء الإشعارات الخاصة بها أيضًا.

8- التشفير التام لرسائل RCS

في مارس الماضي، أعلنت آبل نيتها دعم التشفير التام لرسائل RCS ضمن تطبيق الرسائل، ومن المُتوقع أن يتم ذلك في تحديث iOS 26 أو أي إصدار لاحق مثل iOS 26.1. وهذا التحديث سيمنع آبل وأي طرف ثالث من قراءة رسائل RCS أو مرفقاتها في أثناء إرسالها بين الأجهزة.