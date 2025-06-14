مقارنة بين iOS 26 و iOS 18.. ما أبرز الفروق؟ وهل عليك التحديث؟

كشفت آبل عن أحدث نسخة من نظام تشغيل هواتف آيفون خلال مؤتمر المطورين WWDC 2025، لكن الأمر المفاجئ أن الإصدار الذي يخلف iOS 18 ليس iOS 19، بل iOS 26 ومن المقرر إطلاقه نهاية عام 2025.

وعند التفكير في التغيير الكبير في تسمية النظام قد يتساءل الكثيرون: هل هو مجرد حيلة دعائية؟ أم أن iOS الجديد يمثل نقلة نوعية في تجربة استخدام هواتف آيفون؟

في هذا المقال سنجري مقارنة بين iOS 18 و iOS 26، لتتعرف أبرز الفروق بينهما، ومساعدتك في اتخاذ قرار التحديث عند صدوره في سبتمبر 2025.

أولًا: ما الجديد في iOS 18؟

صدر iOS 18 في سبتمبر 2024، وجاء بمجموعة من التحديثات المميزة في واجهة النظام وتطبيقات آبل. إليك أبرزها:

الذكاء الاصطناعي من آبل (Apple Intelligence)

من أهم التحديثات التي تضمنها iOS 18 نظام “Apple Intelligence”، الذي يوفر العديد من المزايا والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل:

أدوات الكتابة التي تساعد المستخدمين في إنشاء النصوص وتحريرها وإعادة صياغتها في الرسائل والبريد الإلكتروني.

مزية الذكاء البصري التي تمكّن كاميرا هاتف آيفون من تعرف الأشياء والأماكن من خلال تحليل الصور والسماح بالبحث عن معلومات إضافية عنها في الإنترنت.

مزية Image Playground التي تسمح بتوليد الصور مباشرة من الجهاز عبر التعليمات النصية.

لكن هذه المزايا كانت حصرية لهواتف آيفون 16، وهواتف 15 برو.

تخصيص الشاشة الرئيسية

بعد إتاحة تخصيص الشاشة الرئيسية في iOS 17، قدّم iOS 18 خيار تخصيص الرموز بألوان مظللة وإمكانية وضعها بحرية في أي مكان في الشاشة.

مركز التحكم

أتاحت آبل في iOS 18 إضافة اختصارات جديدة إلى مركز التحكم، وتضمن ذلك أدوات لتطبيقات الطرف الثالث، مع إمكانية تنظيمها ضمن فئات مثل: المنزل، والعمل، وغير ذلك.

مزايا الخصوصية

سمح iOS 18 للمستخدمين بقفل التطبيقات وإخفائها، بالإضافة إلى تحديد جهات الاتصال التي يمكن للتطبيقات الوصول إليها، والسيطرة على الأجهزة اللاسلكية التي يمكن للتطبيق استخدامها.

تحسينات في تطبيق الرسائل

أضاف iOS 18 عدة مزايا إلى تطبيق الرسائل، أبرزها: التنسيقات الجديدة للنصوص التي تسمح بالتسطير واختيار تأثير الخط المائل، والتأثيرات البصرية للنصوص (Text Effects) التي يمكن استخدامها للتعبير عن المشاعر.

إعادة تصميم تطبيق الصور

حصل تطبيق الصور على تحديثات شملت واجهة جديدة، وفلاتر جديدة ومجموعات صور محسّنة، لكن التغيير حصل على انتقادات واسعة، ولم ترُق الواجهة الجديدة لكثير من المستخدمين.

ثانيًا: ما الجديد في iOS 26؟

إليك أبرز التحديثات القادمة في iOS 26 في سبتمبر 2025:

تصميم الزجاج السائل (Liquid Glass)

لغة التصميم الجديدة من آبل تُسمى Liquid Glass، تستبدل القوائم التقليدية بمناطق شفافة تحاكي مظهر الزجاج. ويظهر شريط البحث كأنه يطفو فوق الخلفية، مما يضفي لمسة مميزة على الواجهة.

وكجزء من التصميم، تُعدل ساعة قفل الشاشة نفسها تلقائيًا لتناسب صورة الخلفية وتتفادى حجب العناصر المهمة، كما أن الخلفية نفسها تتفاعل مع الإشعارات لتبقى واضحة.

تطبيق الكاميرا

سهّلت آبل التعامل مع تطبيق الكاميرا بنحو كبير. فلم تعد هناك حاجة إلى التمرير بين عشرات الأوضاع، وأصبح الوضع الافتراضي يحتوي فقط على زر التقاط الصور، وزر تسجيل الفيديو، ويمكن الوصول إلى بقية الأوضاع عبر التمرير نحو الجهة اليسرى أو اليمنى، وأما الإعدادات المتقدمة فيمكن إظهارها بالسحب إلى الأعلى.

من ناحية أخرى، حصل تطبيق الصور على تحسينات تُسهّل العثور على الصور عبر علامات تبويب جديدة ومجموعات قابلة للتثبيت.

خدمة CarPlay

حسنت آبل واجهة CarPlay؛ إذ أصبحت المكالمات والرسائل تظهر في جزء صغير من الشاشة دون التأثير في عرض الخرائط.

وأضيفت أدوات للتحكم في المكيف (حسب دعم السيارة)، بالإضافة إلى عناصر واجهة تفاعلية (Widgets) تعرض بيانات مباشرة مثل حال الرحلات الجوية.

مساعد ذكي في تطبيق الهاتف

تطبيق الهاتف أصبح أكثر ذكاءً في iOS 26، وحصل على تصميم جديد يعرض تبويبات جديدة، هي: المفضلة، والمكالمات الأخيرة، والرسائل الصوتية التي توفر ملخصات مكتوبة بالذكاء الاصطناعي.

هناك أيضًا مزية تصفية المكالمات (Call Screening)، التي تسمح بالرد تلقائيًا على المكالمات القادمة من أرقام غير معروفة عبر مساعد ذكي يسأل عن هوية المتصل وسبب الاتصال، ثم يُظهر ملخصًا على الشاشة ويتيح لك اتخاذ القرار.

كما أضافت آبل مزية Hold Assist التي تسمح لمساعد الذكاء الاصطناعي بالانتظار بدلًا منك عند وضعك في وضع الانتظار في أثناء إجراء مكالمة، وينبهك عندما يعود الطرف الآخر إلى المكالمة.

تطبيق الرسائل

في نظام iOS 26 سيتمكن المستخدم من تخصيص خلفية الدردشة الجماعية، مع إمكانية إنشاء استطلاعات رأي ضمن المحادثات. وستظهر مؤشرات الكتابة في أثناء كتابة الردود، كما يمكن دمج أكثر من رمز تعبيري لإنشاء رموز جديدة.

بالإضافة إلى ذلك، سيفرز الذكاء الاصطناعي الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا في قسم منفصل، وعند استخدام مزية Image Playground سيتمكن المستخدم من إنشاء صور شخصية (Memoji) جديدة بتعابير وأوضاع مخصصة.

الترجمة الفورية (Live Translation)

تُعدّ مزية الترجمة الفورية من أبرز المزايا الجديدة في iOS 26، فهي توفر ترجمة مباشرة للمكالمات والرسائل ومكالمات فيس تايم (FaceTime)؛ إذ تُترجم المحادثات صوتيًا وكتابيًا فوريًا، ليبدو كأنكما تتحدثان اللغة نفسها. وفي تطبيق فيس تايم تظهر الترجمة كتعليقات على الشاشة، وأما في تطبيق الهاتف فتحول المزية الكلام إلى صوت مترجم.

تطبيق الألعاب الجديد Games App

من خلال هذا التطبيق، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مكتبة الألعاب التي حملوها من متجر آب ستور، بالإضافة إلى إمكانية عرض محتوى خدمة Apple Arcade. كما يحتوي التطبيق على تبويب يُسمى (اللعب معًا) Play Together، يتيح متابعة ما يلعبه الأصدقاء، وإجراء تحديات جماعية.

الذكاء البصري المتطور

في iOS 18، كان الذكاء البصري مقتصرًا على ما تلتقطه الكاميرا. وأما في نظام iOS 26، فيشمل محتوى الشاشة أيضًا. على سبيل المثال: يمكنك أخذ لقطة شاشة لصفحة من إنستجرام أو متجر إلكتروني، ثم يحدد الذكاء البصري معلومات المنتج الظاهر في لقطة الشاشة أو يرشدك إلى مكان شرائه. كما يمكنه استخراج التواريخ أو الأماكن من الصور وإنشاء مواعيد مباشرةً في تطبيق التقويم.

مزايا إضافية متنوعة

خرائط آبل توفر مسارات بديلة للرحلات المتكررة.

محفظة آبل تتيح إضافة هوية رقمية وجواز سفر أميركي للرحلات المحلية.

واجهة جديدة لتطبيق Apple Music.

ثالثًا: ما الفرق الرئيسي بين iOS 26 و iOS 18؟ وهل عليك التحديث؟

iOS 26 يقدم قفزة في التصميم والأداء العام، فهو يأتي مع تصميم Liquid Glass المميز، ويوفر عدة مزايا عملية مثل: تصفية المكالمات والرسائل، والترجمة المباشرة، وتوسيع قدرات الذكاء البصري، وتهدف هذه المزايا إلى تحسين تجربة الاستخدام اليومية.

هل يجب التحديث إلى iOS 26؟

نعم؛ لأن نظام iOS 26 يجلب تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم البصري؛ مما يجعل الترقية أمرًا ضروريًا لمن يسعى إلى الحصول على تجربة استخدام أكثر تطورًا. لكن من المهم معرفة أن بعض المزايا الجديدة تعتمد على نظام Apple Intelligence، ولن تتوفر إلا على الأجهزة الحديثة مثل iPhone 16 والإصدارات الحديثة.