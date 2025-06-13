ويكيبيديا تُوقف ملخصات الذكاء الاصطناعي بعد اعتراضات المحررين

أعلنت ويكيبيديا إيقاف ميزة الملخصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي بدأت تجربتها هذا الشهر ضمن تطبيقها في الهواتف المحمولة، وذلك بعد انتقادات لاذعة من مجتمع المحررين في المنصة.

وخلال التجربة التي استمرت أسبوعين، ظهرت الملخصات في أعلى عدد محدود من المقالات، وشملت 10% فقط من مستخدمي التطبيق، وكان على القارئ تفعيل الخيار يدويًا لمشاهدتها، لكن ردود الفعل جاءت سلبية للغاية.

وعلّق أحد المحررين قائلًا: “فقط لأن جوجل طرحت ملخصاتها الذكية لا يعني أن علينا تقليدها. أرجو منكم عدم اختبار هذا الخيار، لا في الهواتف ولا في أي مكان آخر. إن هذه الخطوة قد تضر بمصداقيتنا فورًا وبصورة لا رجعة فيها”.

ووصف محرر آخر الفكرة بأنها “إهانة لذكاء القراء، ومجرد اندفاع خلف موجة الذكاء الاصطناعي اللامعة” على حد تعبيره. وأعرب كثيرون عن استيائهم من استبعادهم من مرحلة التخطيط للتجربة، وقال أحدهم إن ما وُصف بـ”النقاش” داخل المؤسسة لم يتضمن سوى موظف واحد من مؤسسة ويكيميديا (WMF) هو نفسه صاحب الاقتراح، دون مشاركة حقيقية من المجتمع التطوعي.

وفي بيان لموقع 404 Media، أكدت متحدثة باسم مؤسسة ويكيميديا، مالكة الموسوعة، أن ردود الفعل أسهمت في اتخاذ قرار الإيقاف، موضحةً أن: “الحصول على ملاحظات متنوعة من المتطوعين أمر معتاد، وغالبًا ما يسهم في تعديل المسار. إننا نرحب بالنقد البنّاء؛ لأنه ما يجعل ويكيبيديا منصة تعاونية فعلًا في مجال المعرفة الإنسانية”.

وبرّرت المؤسسة التجربة بوجود حاجة من القراء إلى نصوص مبسطة تُقدّم نظرة عامة قبل قراءة المحتوى الكامل، مشيرةً إلى أن متوسط مستوى القراءة لدى المتحدثين الأصليين للغة الإنجليزية يعادل مستوى عمر 14 إلى 15 عامًا، وقد يكون أقل لدى القراء غير الناطقين بها.

ومع التراجع عن الميزة في الوقت الحالي، أكدت المؤسسة أنها لا تستبعد إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، لكنها شدّدت على أن أي خطوات لاحقة لن تُتخذ دون إشراك المحررين بنحو واضح.