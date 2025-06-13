تحذير.. مساعد ميتا الذكي “Meta AI” قد ينشر محادثاتك دون علمك

أثار ظهور محادثات بعض المستخدمين مع مساعد الذكاء الاصطناعي التابع لشركة ميتا “Meta AI” بنحو عام عبر التطبيق والموقع الرسمي، دون علم المستخدمين، مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية والأمان الرقمي.

وتبيّن أن المساعد يعرض تلقائيًا – أو بعد اختيار المستخدم مشاركة المحادثة – الأسئلة والتعليمات النصية “Prompts” والردود الناتجة عنها في قسم عام يُعرف باسم “Discover”، وهو ما قد يؤدي إلى كشف معلومات شخصية أو حساسة دون إدراك المستخدمين ذلك.

يُذكر أن عملية النشر ليست تلقائية بالكامل، إذ يشارك العديد من المستخدمين محادثاتهم دون أن ينتبهوا للتحذير الذي يظهر عند النشر، وهو ينص على أن المحادثات التي تُنشر “عامة ويراها الجميع” مع التأكيد على تجنّب مشاركة معلومات شخصية أو حساسة.

وكشفت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن حالات متعددة لمستخدمين نشروا صورًا لأسئلة اختبارات مدرسية أو جامعية، وطلبوا من الأداة توليد الإجابات، كما وُجدت استفسارات تتضمن محتوى حساسًا أو غير لائق، منها مطالبات بإنشاء صور لشخصيات كرتونية أو خيالية بملابس فاضحة. وفي إحدى الحالات، أمكن تتبّع المستخدم إلى حسابه في إنستاجرام من خلال اسم المستخدم وصورته الشخصية.

ونشر موقع تك كرانش التقني تقريرًا عن ظهور محادثات بنحو عام تُظهر استخدام الأداة للاستفسار عن مشكلات صحية خاصة، مثل الطفح الجلدي في مناطق حساسة، مما يسلّط الضوء على خطورة ربط الهوية الرقمية بمعلومات شخصية في منشورات عامة.

ومع أن شركة ميتا أكدت في بيان سابق نُشر في أبريل الماضي أن “عملية مشاركة المحادثات اختيارية بالكامل”، فإن خبراء الأمن السيبراني يرون أن واجهة الاستخدام الحالية قد تُضلّل المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن مساعد الذكاء الاصطناعي”Meta AI” بدأ إطلاقه العام الماضي، ويمكن الوصول إليه من خلال منصات فيسبوك وإنستاجرام وواتساب، كما أطلقت ميتا تطبيقًا مستقلًا يمكن من خلاله مشاركة التفاعلات بنحو عام. ويتوفر خيار لجعل التفاعلات خاصة من خلال إعدادات الحساب.

ولم تُعلّق شركة ميتا رسميًا حتى الآن على هذه التقارير.