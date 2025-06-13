الزجاج السائل.. هل استلهمت آبل تصميم iOS 26 من ويندوز فيستا القديم؟

في خطوة تعكس جرأة تصميمية جديدة، كشفت آبل عن التصميم الجديد لأنظمتها الذي أطلقت عليه اسم “الزجاج السائل Liquid Glass“، وهي تنوي تعميمه في أنظمة iOS 26 و iPadOS 26 و macOS Tahoe 26 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك.

ويُعد التصميم الجديد تصميمًا شفافًا يُعيد إلى الأذهان تصميم Aero الذي قدّمته مايكروسوفت في نظام ويندوز فيستا عام 2007، لكن الفرق الجوهري هذه المرة أن آبل قد تكون نفّذت الفكرة بشكل أنيق وفعّال.

وتشبه الأيقونات الزجاجية في أنظمة آبل الجديدة تلك التي ظهرت في نظام ويندوز فيستا، إلى جانب الخلفيات الشفافة في القوائم المنسدلة وأشرطة التنقل، لكن آبل تُقدّم هذه العناصر بتناغم مع الأداء والوظائف، مستفيدةً من معالجاتها المُخصصة التي توفر قدرات بصرية ورسومات قوية حتى في الأجهزة المحمولة.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن أحد أسباب تراجع تصميم Aero سابقًا كان مرتبطًا بتجربة نظام ويندوز فيستا ذاتها، إذ عانى النظام بطئًا وأخطاء كثيرة مع ضعف توافق مع التعريفات، مما أضعف جاذبية تصميمه البصري، لكن مايكروسوفت استمرت بالاعتماد على تصميم مشابه في ويندوز 7 لاحقًا.

وأما آبل، فقد بدأت التحوّل نحو التصاميم اللامعة والشفافة منذ عام 2013 مع إصدار iOS 7، الذي تخلّى عن التصميم القديم التقليدي، واعتمد أسلوبًا عصريًا وأنيقًا، مما جعل تصميم “الزجاج السائل Liquid Glass” الآن تطورًا طبيعيًا، وليس قفزة مفاجئة.

ويضفي التصميم الجديد على أنظمة آبل طابعًا بصريًا مميزًا، إذ تبدو الأيقونات عناصر جذابة، في حين تعزز التأثيرات الشفافة الإحساس بالعمق والحداثة، وهو ما بدا واضحًا في نظارة Vision Pro التي شكّلت تجربة أولية لهذا الأسلوب البصري مع نظامها visionOS.

ومع ذلك، فقد أثار تصميم “الزجاج السائل” بعض الانتقادات؛ إذ وصفه بعض المستخدمين الذين جربوه بأنه “مزدحم ومزعج”، وأشار آخرون إلى أن بعض العناصر مثل مركز التحكم تبدو شفافة أكثر مما ينبغي، خاصةً عند فتحها فوق الشاشة الرئيسية، لكن آبل تتيح للمستخدمين تقليل هذه التأثيرات من خلال إعدادات النظام.

ومن المتوقع أن تُجري آبل بعض التعديلات على التصميم خلال المدة التجريبية التي تمتد من الآن حتى خريف العام الجاري، خاصةً إذا تلقت الشركة ملاحظات كافية من المطورين والمستخدمين. وقد تلجأ إلى تقليل الشفافية في بعض الأقسام، أو منح المستخدمين مرونة أكبر في تخصيص عناصر الواجهة.

وعلى الرغم من الجدل المُثار، يرى بعض المستخدمين أن هذه الخطوة تشكّل دفعة للهوية البصرية لأنظمة آبل، وتؤكد التزامها بعدم الركون إلى التصاميم التقليدية.

وتستعد الشركة لإطلاق أنظمتها الجديدة في الخريف المقبل، ويبقى تصميم “الزجاج السائل” الجديد محاولة لإعادة تعريف واجهة الاستخدام على أنها أداة عملية وتجربة جمالية في الوقت نفسه.