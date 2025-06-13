آبل تؤجل إطلاق مزايا سيري الذكية الجديدة إلى ربيع 2026

أفادت تقارير جديدة بأن الإصدار المرتقب من مساعد آبل الصوتي “سيري Siri” الذي يعتمد على مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، قد لا يُطلق قبل ربيع عام 2026، وفقًا لما كشفته وكالة بلومبرغ. وكانت آبل قد أعلنت في مارس الماضي تأجيل إطلاق مزايا سيري الجديدة إلى “العام المقبل” دون تحديد موعد دقيق.

ووفقًا للمصادر، فمن المرجّح أن تُدرج النسخة المطوّرة من سيري ضمن تحديث iOS 26.4 الذي قد يُطرح في شهر مارس من العام المقبل.

يُذكر أن الشركة كشفت لأول مرة عن النسخة الذكية من سيري خلال مؤتمرها للمطورين WWDC 2024، أي قبل قرابة عامين من الموعد المحتمل لإصدارها رسميًا.

ومع أن آبل قد تُعيد استعراض مزايا المساعد الجديد خلال حدث الكشف عن هواتف آيفون 17 القادمة في الخريف، أو تطرح نسخة مبكرة منه، فإن توقيت الإطلاق ما زال غير محسوم.

ويُنتظر أن تُمكّن النسخة الجديدة من سيري المستخدمين من تنفيذ إجراءات مباشرة داخل التطبيقات، مع فهم السياق والمحتوى الظاهر في الشاشة. وخلال العروض التوضيحية السابقة، ظهرت قدرات سيري وهي تستخرج معلومات من البريد الإلكتروني لحجوزات السفر، أو تُدرج صورًا في المستندات تلقائيًا، مما يعكس قفزة نوعية في مستوى الأداء.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أرجع مسؤولون في آبل سبب التأخير إلى أن المساعد الذكي لم يصل بعدُ إلى معايير الجودة التي تعتمدها الشركة. وفي المقابل، أشار تقرير بلومبرغ إلى وجود خلافات بين فرق التسويق والهندسة داخل الشركة، بشأن الجهة المسؤولة عن التقديرات غير الدقيقة لإطلاق مزايا سيري الجديدة. وقد سحبت آبل إعلانات سيري التي بدأت الترويج لها منذ مؤتمر العام الماضي، في خطوة تعكس الحذر والتخبط المتزايد.

ويبدو أن هذا التوجّه الحذِر انعكس أيضًا على مؤتمر WWDC 2025، إذ خفّضت آبل حجم التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالعام الماضي.

وتواصل آبل العمل على تطوير مساعدها الذكي، في حين يبقى المستخدمون بانتظار أن يرتقي سيري إلى مستوى المنافسة في ظل تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في السوق.