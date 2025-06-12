هواوي تُطلق هواتف Pura 80 بكاميرا متطورة

أعلنت شركة هواوي رسميًا إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة الجديدة Pura 80 التي تضم أربعة إصدارات، وهي: Pura 80 و Pura 80 Pro و +Pura 80 Pro و Pura 80 Ultra.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تواصل فيه هواوي جذب الأنظار بفضل تطوراتها في تقنيات الرقاقات والمعالجات، إلى جانب تسجيل نمو لافت في مبيعات الهواتف الذكية.

وفي الحدث الخاص بالإطلاق، كشف “يو تشنغدونغ”، رئيس قسم الأجهزة الذكية في هواوي، أن الشركة استثمرت نحو 1.249 تريليون يوان (173 مليار دولار) في البحث والتطوير خلال السنوات العشرة الماضية، منها 179.7 مليار يوان (25 مليار دولار) في عام 2024 وحده، أي ما يعادل 20% من إيراداتها السنوية.

وتتميز الإصدارات الثلاثة العليا (Pro و +Pro و Ultra) بتصميم دائري وإطار للكاميرا متعدد الطبقات، في حين يأتي الإصدار الأساسي بتصميم مسطح أكثر بساطة.

ويحمل هاتف Pura 80 شاشة OLED مسطحة قياسها 6.6 إنشات، في حين تأتي الإصدارات الأخرى بشاشة منحنية من الجوانب الأربعة قياسها 6.8 إنشات، وتدعم هذه الشاشات سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة، ومعدل تحديث متغيرًا من هرتزٍ واحدٍ إلى 120 هرتزًا، مع عرض أكثر من مليار لون، وتغطية كاملة لنطاق الألوان P3، وكثافة بكسلات قدرها 460 بكسلًا لكل إنش، ودعم لتقنية HDR Vivid.

كاميرات متقدمة وتقنيات تصوير رائدة

تستخدم كافة الإصدارات كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، بمستشعر حجمه إنش واحد، وتقنية RYYB، مما يُحسن معالجة الصور في الوقت الحقيقي بنسبة تصل إلى 200% مقارنةً بإصدارات Pura السابقة، إلى جانب تحسينات في تقنيات تقليل الضوضاء، وتعزيز ألوان الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحمل إصدار Ultra أقوى نظام تصوير في السلسلة، إذ يعتمد على تقنية TCG للدمج الفوري الثلاثي الطبقات، وهي تقنية تمنح الجهاز قدرة على التقاط صور بديناميكية عالية، لتمييز أدق التفاصيل في مختلف ظروف الإضاءة.

ومن أبرز الابتكارات في هاتف Pura 80 Ultra تقديم عدسة مكبرة (تليفوتو) مزدوجة هي الأولى من نوعها، وهي تتيح التكبير البصري حتى 3.7 و 9.4 مرات، وتعتمد على مرآتين داخليتين لتغطية نطاقات بُعد بؤري تصل إلى 13 ملم، و 22.5 ملم، و 83 ملم، و 212 ملم، مما يرفع النطاق البصري بنسبة قدرها 129% مقارنةً بهاتف Pura 70 Ultra.

أداء نظام HarmonyOS NEXT

وتعمل الهواتف بنظام HarmonyOS NEXT المطوّر داخليًا من هواوي، وهو يُوفر تأثيرات مرئية وسمات حصرية خاصة بهواتف الفئة العليا، إلى جانب أداء محسّن بنسبة تصل إلى 36% بفضل محرك “Ark Engine” الجديد.

البطارية والأسعار

تأتي الإصدارات الثلاثة العليا ببطارية سعتها 5700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط للشحن السلكي، و 80 واطًا للشحن اللاسلكي، في حين يحمل الإصدار الأساسي بطارية سعتها 5600 ميلي أمبير مع دعم شحن سلكي قوته 66 واطًا، وشحن لاسلكي قوته 50 واطًا.

وبدأت هواوي بطرح الهواتف بأسعار تتراوح بين 800 و 1400 دولارٍ أمريكي في السوق الصينية، ولا معلومات متوفرة حاليًا حول توفرها في أسواق أخرى.