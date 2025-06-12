ميتا تطلق محرّر فيديو مدعومًا بالذكاء الاصطناعي بقدرات متطورة

أعلنت شركة ميتا إطلاق أداة جديدة لتحرير مقاطع الفيديو القصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي أداة مستوحاة من تقنية Movie Gen التي استعرضتها الشركة سابقًا ضمن أبحاثها التجريبية.

وتتيح الأداة للمستخدمين تعديل عناصر متعددة من الفيديو مثل الملابس والموقع والطابع البصري العام بأسلوب يحاكي مؤثرات الأفلام السينمائية.

ويتوفر المحرّر الجديد حاليًا عبر مساعد الذكاء الاصطناعي Meta AI، وموقع Meta.AI، وتطبيق Edits، وتعمل الشركة على إدماجه في منصة إنستاجرام تدريجيًا خلال الآونة المقبلة، وفقًا لما أكده رئيس المنصة آدم موسيري.

ويُقدم المحرّر أكثر من 50 نموذجًا جاهزًا يمكن للمستخدم الاختيار منها، مثل تحويل الشخصية إلى تمثال رخامي، أو إلى شخصية من لعبة فيديو، أو إلى رسم بأسلوب القصص المصورة. كما يمكن تغيير الخلفيات إلى شواطئ أو مناظر ثلجية، وإضافة مؤثرات ضوئية حالمة، وطبقات لونية تكميلية.

ومع أن الأداة لا تدعم حاليًا كتابة تعليمات مخصصة (Prompts)، فإن ميتا أكدت أنها تعتزم دعم هذه الميزة لاحقًا خلال العام الجاري.

ويُعد هذا المحرّر أول منتج تجاري مبني على تقنية Movie Gen التي تتيح تحرير مقاطع الفيديو التقليدية، إلى جانب توليد مقاطع فيديو جديدة من الصفر، وتحويل الصور الثابتة إلى مشاهد متحركة، وهي قدرات يُتوقع أن تصل لاحقًا إلى منتجات ميتا الأخرى.

يُذكر أن العرض التوضيحي الذي قدمه موسيري تضمن لقطات مثيرة لأمثلة واقعية، منها شخص يؤدي رقصة باليه، وقد نُقل رقميًا إلى مشهد خيالي ملبد بالغيوم، مما يُظهر مدى واقعية وتأثير هذه التقنية الجديدة.