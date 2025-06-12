ميتا تتيح إرسال الرسائل الفورية عبر ثردز

بعد نحو عامين من إطلاق منصة ثردز Threads، بدأت شركة ميتا أخيرًا إتاحة ميزة الرسائل المباشرة (DMs) داخل المنصة، وفقًا لما أعلنه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا.

وتختبر ميتا الصندوق المخصص للرسائل في ثردز في البداية في ثلاث دول، وهي: هونغ كونغ والأرجنتين وتايلاند، على أن تُوسّع الميزة إلى دول أخرى قريبًا، بحسب ما أكّدته الشركة.

وكانت ثردز قد وفّرت سابقًا إمكانيات محدودة للمراسلة عبر إمكانية مشاركة المنشورات من خلال الرسائل الخاصة في إنستاجرام، وهي طريقة وصفت بأنها غير مريحة، إذ كانت تتطلب التنقل بين التطبيقات.

وسببت هذه الآلية بعض اللبس للمستخدمين، خاصةً عندما تُرسل منشورات ثردز لأشخاص لا يملكون حسابًا في المنصة، مما يمنعهم من عرض المحتوى بنحو صحيح.

وعلى الرغم من المطالب المتكررة، أبدى مسؤولو ميتا، وفي مقدمتهم رئيس إنستاجرام آدم موسيري، تحفظهم تجاه فكرة بناء نظام مراسلة مستقل للتطبيق، مؤكدين في وقت سابق أنهم يفضّلون جعل التواصل عبر صندوق إنستاجرام ذاته.

ومع التغييرات الجديدة، أكدت ميتا أن نظام المراسلة الجديد في ثردز يدعم حاليًا المحادثات الثنائية فقط (1:1)، دون دعم للمجموعات أو المزايا الواسعة كالتي توفرها منصتا إنستاجرام وماسنجر.

وتشكّل هذه الخطوة تحولًا في إستراتيجية ميتا تجاه منصتها الجديدة، إذ تسعى إلى تعزيز استقلاليتها، وتحسين تجربة المستخدم، في ظل المنافسة المتزايدة في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي.