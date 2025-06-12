يأتي هاتف هونر 400 برو الرائد الجديد مع مزايا متقدمة وتصميم أنيق، ويمتاز بالأداء القوي، ويدعم الشحن السريع وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة ست سنوات، كما يدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تحسّن تجربة الاستخدام.

ولتتعرف مواصفات ومزايا هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف هونر 400 برو الجديد:

التصميم والشاشة

يأتي هاتف هونر 400 برو في هيكل أنيق يتضمن حافات منحنية، ويزن 205 جرامات، ويبلغ سُمكه 8.1 ملم، ويتوفر بلونين، هما: الأسود والرمادي.

يتميز الهاتف بالمتانة العالية، فهو يدعم معيار IP69 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أنه قادر على مقاومة الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى المتر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم هاتف هونر 400 برو شاشة كبيرة من نوع AMOLED يبلغ مقاسها 6.7 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2800×1280 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويصل سطوعها إلى 5000 شمعة في المتر المربع في ظروف معينة؛ مما يوفر رؤية ممتازة تحت الشمس المباشرة.

وتمتاز الشاشة أيضًا بالوضوح العالي الذي يعزز تجربة الاستخدام بنحو عام، وتجربة اللعب ومشاهدة المحتوى المرئي بنحو خاص.

المعالج والأداء

يعمل هاتف هونر 400 برو بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 من كوالكوم، وهو معالج ثماني النوى ومصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، ويأتي مع وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Adreno 750. ويأتي الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يعمل هونر 400 برو بنظام التشغيل MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15، وقد وعدت هونر بتقديم 6 تحديثات رئيسية للنظام. ويمتاز الهاتف بالأداء السريع ويقدم تجربة استخدام سلسة ولا يواجه أي مشكلات عند أداء المهام الكثيفة، مثل اللعب بألعاب الفيديو أو تعدد المهام.

ويتضمن بعض المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل المتوفرة في سلسلة هواتف هونر Magic الرائدة. أبرزها:

مزية Magic Portal التي تتيح للمستخدم تحديد الصور والنصوص بسرعة وإرسالها إلى تطبيق آخر.

مزية الترجمة الفورية للنصوص والصوتيات.

إمكانية طلب توليد النصوص للمساعدة في الكتابة.

مزية اكتشاف التزييف العميق (deepfake) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد المكالمات الصوتية والمرئية المزعجة أو الاحتيالية.

مزية (Image to Video) من جوجل التي يمكن استخدامها لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي.

من لوحة لقصة، الفن ما عاد صامت. سلسلة HONOR 400 بتعيد كتابة التاريخ من جديد. اطلبه مسبقاً الآن! https://t.co/vtT8LGXCi5 pic.twitter.com/TYoO86uRKe — HONOR KSA | هونر السعودية (@HonorKSA) May 27, 2025

الكاميرا

يتميز هاتف هونر 400 برو الجديد بنظام تصوير احترافي مكوّن من كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تبلغ دقتها 200 ميجابكسل، وتضم مستشعرًا يبلغ حجمه 1/1.4 بوصة، وتدعم التثبيت البصري.

العدسة الثانية: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم التصوير بزاوية تبلغ 112 درجة.

العدسة الثالثة: عدسة مقرّبة، تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتدعم التقريب البصري بمعدل يصل إلى 3×.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، ويمكنها التقاط صور شخصية في وضع البورتريه المحسّن بخوارزمية متقدمة من هونر للحصول على صور واضحة وعالية الجودة.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K.

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يتميز نظام التصوير في هاتف هونر الرائد الجديد بدعمه خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة تساعد في التقاط صور واضحة وعالية الجودة وتظهر فيها الألوان بدرجاتها الطبيعية. كما يدعم مزية تسمى AI Super Zoom تساعد في التقاط التفاصيل بوضوح من أي مسافة مع تكبير يصل إلى 50X.

يدعم الهاتف أيضًا مزايا ذكاء اصطناعي تساعد في معالجة الصور وتعديلها بعد التقاطها، مثل: إزالة العناصر غير المرغوب فيها، والتحسين الذكي الذي يساعد في التخلص من التشويش والضبابية وتعزيز الوضوح.

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البطارية والشحن

يحتوي هاتف هونر 400 برو على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط؛ مما يسمح بشحن الهاتف بالكامل خلال 39 دقيقة. كما يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 50 واطًا، والشحن السلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

السعر

يُباع هاتف هونر 400 الجديد برو بسعر قدره 2699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.

هل يستحق هاتف هونر 400 برو الشراء؟

نعم، فهو يأتي مع الكثير من المزايا، أهمها: التصميم الأنيق والمتانة العالية، والشاشة الكبيرة والفائقة السطوع، بالإضافة إلى الأداء القوي، وتجربة التصوير المميزة مع العدسة الرئيسية العالية الدقة، ودعم تقنيات تصوير متقدمة، ومزايا ذكاء اصطناعي.

بالإضافة إلى البطارية الكبيرة، ودعم الشحن السريع، وضمان الحصول على تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لمدة 6 سنوات.

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المواصفات الكاملة لهاتف هونر 400 برو الجديد:

Honor 400 Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي والأسود نظام التشغيل نظام MagicOS 9 المستند إلى أندرويد 15. الوزن 205 جرامات. السعر 2699 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 512 جيجابايت.