مايكروسوفت تُطلق ميزة Copilot Vision.. الذكاء الاصطناعي يحلل الشاشة في ويندوز

أعلنت مايكروسوفت اليوم إطلاق ميزة Copilot Vision، وهي إضافة جديدة لمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبايلوت” في نظام ويندوز، تتيح للمستخدمين مشاركة الشاشة أو التطبيقات مع المساعد، ليتمكن من تقديم إرشادات فورية وتحليلات بصرية للمحتوى المعروض، سواء كان صورًا أو صفحات ويب أو أدوات داخل البرامج.

وقالت مايكروسوفت في بيانٍ رسمي: “عند تفعيل الميزة، تصبح Copilot Vision قادرة على رؤية ما تراه، والتحدث معك عنه بنحو فوري. إنها تُعد عيونًا إضافية تحلل المحتوى، وتقدّم المساعدة عند الحاجة، وتوفّر رؤى وإجابات في أثناء تنقلك داخل التطبيقات”.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت اختبار الميزة في وقت سابق من هذا العام، وهي تُطلقها الآن مجانًا لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 في الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى اشتراك في خدمة Copilot Pro، رغم استمرارها كجزء من مبادرة Copilot Labs التجريبية.

وتعمل ميزة Copilot Vision ضمن تطبيق Copilot، ويمكن تفعيلها من خلال أيقونة على شكل نظارات تتيح للمستخدم اختيار نافذة المتصفح أو التطبيق الذي يرغب في مشاركته مع المساعد الذكي. وتُعد هذه التجربة اختيارية بالكامل، إذ يتعيّن على المستخدم تحديد التطبيقات يدويًا، بخلاف ميزة Recall التي تلتقط صورًا للشاشة باستمرار بمجرد تفعيلها.

وتتوفر تلك الميزة الجديدة بنحو كامل في الولايات المتحدة فقط حتى الآن، وأفاد المستخدمون الذين جربوها بأنها أظهرت قدرة على تمييز عناصر الشاشة، وتقديم توجيهات دقيقة لهم.

يُذكر أن Copilot Vision متاح أيضًا لنظامي iOS وأندرويد، مما يعزز انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي المتعددة الوسائط ضمن منظومة مايكروسوفت.