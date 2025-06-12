إطلاق متصفح “Dia” المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإصدار تجريبي خاص

أطلقت شركة The Browser Company إصدارًا تجريبيًا خاصًا من متصفحها الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي يحمل اسم Dia، بعد إعلانه أول مرة أواخر عام 2024.

ويُوصف المتصفح الجديد بأنه “الأكثر خصوصية” من ناحية تكامل الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى إحداث نقلة في طريقة تفاعل المستخدمين مع الويب.

ويتيح Dia للمستخدمين “الدردشة مع التبويبات” مباشرة، من خلال روبوت ذكي مدمج يمكن الوصول إليه في أي صفحة دون الحاجة إلى مغادرتها.

ويستطيع الروبوت البحث عبر الإنترنت، ومقارنة المواقع، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالمحتوى المعروض، بل وكتابة مستندات بأسلوب يتناسب مع الصفحة نفسها.

ويوفّر المتصفح إعدادات مخصصة لضبط أسلوب الروبوت ونغمة الكتابة، إلى جانب دعم لغات برمجية مختلفة، وخيارات تواصل تتوافق مع تفضيلات المستخدم.

ويتيح المتصفح المزايا السابق الإشارة إليها كلها ضمن شريط العنوان، لتجنّب الحاجة إلى زيارة منصات أخرى، مثل ChatGPT.

ويأتي إطلاق Dia في وقت تتزايد فيه المنافسة في سوق المتصفحات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ تستعد جوجل لإدماج مساعدها الذكي Gemini في متصفح كروم، في حين تعتزم شركة أوبرا طرح متصفح Neon المدعوم أيضًا بقدرات الذكاء الاصطناعي.

وكانت The Browser Company قد أعلنت في مايو الماضي وقف تطوير متصفحها السابق Arc، للتركيز بالكامل على متصفح Dia.

ويحصل مستخدمو متصفح Arc على وصول مباشر إلى المتصفح الجديد مع إمكانية دعوة أصدقائهم لتجربته، في حين يمكن للمستخدمين الجدد الانضمام إلى قائمة الانتظار.