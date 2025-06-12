أمازون تطلق أداة جديدة لإنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أمازون إطلاق أداة جديدة لإنشاء إعلانات الفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد أصبحت متاحة الآن لكافة البائعين في الولايات المتحدة بعد أن كانت في مرحلة تجريبية منذ العام الماضي، ومن المنتظر إتاحتها على نطاق واسع.

وتُعرف الأداة باسم Video Generator، وتتيح إنشاء محتوى إعلاني واقعي في أقل من خمس دقائق بنحو مجاني تمامًا.

وتعمل الأداة على توليد ستة مقاطع فيديو مختلفة يمكن للبائعين الاختيار منها، مع إمكانية تخصيص كل مقطع بإضافة شعار العلامة التجارية.

وتوفر الأداة أيضًا تحسينات في الحركة لعرض المنتجات في أثناء الاستخدام، وهو ما يناسب أصنافًا مثل الألعاب، والأدوات، والإكسسوارات القابلة للارتداء. فعلى سبيل المثال: يمكن للأداة توليد فيديو يظهر شخصًا يرتدي ساعة، وينظر إلى الوقت، بدلًا من مجرد عرضها على سطح ثابت.

وتدعم الأداة أيضًا إنشاء إعلانات متعددة المشاهد تتضمن ظهور أشخاص وحيوانات أليفة، مع نصوص متحركة وأصوات خلفية، لتقترب في جودتها من الإعلانات التقليدية التي تُبث عبر التلفاز، مقارنةً بالمقاطع الخام التي تنشئها أدوات أخرى مثل Sora من OpenAI أو Firefly من أدوبي.

ومن المزايا الجديدة كذلك ميزة “تلخيص الفيديو”، التي تُحوّل لقطات موجودة بالفعل، مثل مقاطع الشرح أو المحتوى المنشور عبر الشبكات الاجتماعية، إلى إعلان مختصر وجاهز للحملات الترويجية.

وتوفر الأداة خاصية التحويل من صورة إلى مقطع فيديو بضغطة واحدة، لإنتاج مقاطع قصيرة على غرار ملفات الصور المتحركة بصيغة GIF تُظهر المنتج في أثناء الاستخدام.

ويُتوقع أن نشهد في الآونة المقبلة تزايدًا في استخدام البائعين إعلانات فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي عبر متجر أمازون، وقد تصبح هذه الإعلانات متقنة إلى درجة يصعب معها التفرقة بين كونها إنتاجًا بشريًا أو مولّدة بالذكاء الاصطناعي.